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Дебетовая карта "Премиальная World Elite" в банке «Возрождение»

Mastercard World Elite — Банк «Возрождение»
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 84 000 ₽
  • cash back до 12%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World Elite
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • Apple Pay/ Samsung Pay/ Google Pay
Cash Back
от 1,5 до 12%
  • 12% в категориях "Рестораны" и "АЗС" при обороте по карте от 100 000 руб. в месяц;
  • 8% в вышеперечисленных категориях при обороте по карте от 50 000 руб. до 100 000 руб. в месяц;
  • 6% в вышеперечисленных категориях при обороте по карте от 15 000 руб. до 50 000 руб. в месяц;
  • 3% в вышеперечисленных категориях при обороте по карте от 5 000 руб. до 15 000 руб. в месяц;
  • 1,5% за остальные покупки по карте от 5 000 руб.;
  • макс. сумма вознаграждения по категориям с повышенным начислением - 1 000 руб. в месяц, общая сумма - не более 10 000 руб. в месяц
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 84 000 ₽

по 7 000 руб. в месяц, плата не взимается в первые 2 месяца после открытия счета и при сумме покупок от 200 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии до 200 000 руб. в месяц;
  • 1%, мин. 100 руб. при снятии свыше 200 000 руб. в месяц (0% в банкоматах банков - партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день в банкоматах банка и его партнеров и до 2 500 000 в месяц в банкоматах и ПВН банка и его партнеров; до 150 000 руб. в день в банкоматах сторонних банков и 1 250 000 руб. в месяц в банкоматах и ПВН сторонних банков
Дополнительная информация
  • СМС - информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка;
  • страхование путешествующих и страхование покупок - бесплатно;
  • до 4 бесплатных доступов в бизнес-залы LoungeKey при соблюдении одного из необходимых условий;
  • дополнительная карта предоставляется бесплатно на владельца счета или на 3-е лицо
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
  • временная
Экспертиза
Плюсы
  • возможность бесплатного обслуживания;
  • наличие cash back;
  • возможность снятия без комиссии в банкоматах сторонних банков
Дата актуализации
12.08.2019 14:10
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Премиальная World Elite» в 80 городах России
417
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Справочная информация
Банк «Возрождение» (ПАО)
Адрес
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 7/4, стр. 1
ОГРН
1027700540680
Сайт
www.vbank.ru
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Телефоны
8 800 755-00-05 — единая справочная служба