Дебетовая карта "Для детей и подростков (моментальная)" в банке «Агророс»
Mastercard Standard — Агророс
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 360 ₽
- cash back 3%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Samsung Pay
Cash Back
3%
макс. 250 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 5%
начисляется на остаток свыше 5 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 360 ₽
- 30 руб. - в месяц;
- комиссия не взимается при отсутствии операций в течение месяца
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - в банкоматах и терминалах "ФК Открытие";
- 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ;
- 1%, мин. 2,5 долл. (эквивалент) - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1% - в ПВН "ФК Открытие";
- 1%, мин. 4 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкомате: до 10 000 руб. в день
Дополнительная информация
- смс-информирование - бесплатно;
- начисление процентов на сумму перерасхода средств - двойная ставка рефинансирования ЦБ РФ;
- конвертация - по курсу ЦБ + 2% от суммы операции;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб.;
- карта выпускается в виде дополнительной к карте родителя ребенку с 7 до 14 лет
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 до 17 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания;
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ;
- наличие пониженной комиссии за снятие в банкоматах / ПВН "ФК Открытие"
Минусы
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка;
Особые ограничения
- если держатель карты не достиг возраста 14 лет законному представителю (родителю, опекуну) открывается отдельный картсчет и производится выдача пластиковой карты на имя держателя
Дата актуализации
25.07.2019 14:56
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Для детей и подростков (моментальная)» в 12 городах России
Справочная информация
АО «Банк «Агророс»
- Адрес
- 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90
- ОГРН
- 1026400001770
- Сайт
- www.agroros.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Саратов
- Телефоны
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8 800 222-44-19(8452) 44-19-19(495) 134-58-88