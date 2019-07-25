Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Samsung Pay Cash Back 3% макс. 250 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете начисляется на остаток свыше 5 000 руб. до 5% Выпуск и годовое обслуживание 0 - 360 ₽ 490 руб. - за выпуск карты 30 руб. - в месяц;

комиссия не взимается при отсутствии операций в течение месяца Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - в банкоматах и терминалах "ФК Открытие";

1%, мин. 100 руб. - на территории РФ;

1%, мин. 2,5 долл. (эквивалент) - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 1% - в ПВН "ФК Открытие";

1%, мин. 4 долл. Лимиты по операциям снятие наличных в банкомате: до 10 000 руб. в день Дополнительная информация смс-информирование - бесплатно;

начисление процентов на сумму перерасхода средств - двойная ставка рефинансирования ЦБ РФ;

конвертация - по курсу ЦБ + 2% от суммы операции;

карта выпускается в виде дополнительной к карте родителя ребенку с 7 до 14 лет Требования к держателю карты Возраст от 14 до 17 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания;

бесплатное СМС-информирование;

начисление процентов на остаток;

невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ;

наличие пониженной комиссии за снятие в банкоматах / ПВН "ФК Открытие" Минусы наличие комиссии за снятие в ПВН банка; Особые ограничения если держатель карты не достиг возраста 14 лет законному представителю (родителю, опекуну) открывается отдельный картсчет и производится выдача пластиковой карты на имя держателя Дата актуализации 25.07.2019 14:56 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.