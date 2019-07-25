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Дебетовая карта "Для детей и подростков" в банке «Агророс»

Mastercard Standard — Агророс
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 360 ₽
  • cash back 3%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Samsung Pay
Cash Back
3%

макс. 250 руб. в месяц

Начисление процентов на остаток средств на счете
до 5%
начисляется на остаток свыше 5 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 360 ₽

490 руб. - за выпуск карты

  • 30 руб. - в месяц;
  • комиссия не взимается при отсутствии операций в течение месяца
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - в банкоматах и терминалах "ФК Открытие";
  • 1%, мин. 100 руб. - на территории РФ;
  • 1%, мин. 2,5 долл. (эквивалент) - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1% - в ПВН "ФК Открытие";
  • 1%, мин. 4 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкомате: до 10 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • смс-информирование - бесплатно;
  • начисление процентов на сумму перерасхода средств - двойная ставка рефинансирования ЦБ РФ;
  • конвертация - по курсу ЦБ + 2% от суммы операции;
  • карта выпускается в виде дополнительной к карте родителя ребенку с 7 до 14 лет
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 до 17 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • начисление процентов на остаток;
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков на территории РФ;
  • наличие пониженной комиссии за снятие в банкоматах / ПВН "ФК Открытие"
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в ПВН банка;
Особые ограничения
  • если держатель карты не достиг возраста 14 лет законному представителю (родителю, опекуну) открывается отдельный картсчет и производится выдача пластиковой карты на имя держателя
Дата актуализации
25.07.2019 14:56
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Для детей и подростков» в 12 городах России
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Справочная информация
АО «Банк «Агророс»
Адрес
410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90
ОГРН
1026400001770
Сайт
www.agroros.ru
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Телефоны
8 800 222-44-19
(8452) 44-19-19
(495) 134-58-88