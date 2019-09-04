Бонусы

другое программа лояльности Бонусы: начисление бонусов за покупки по карте, которые можно использовать на оплату товаров и услуг в категориях, указанных на сайте банка; начисление бонусов (при условии покупок на сумму свыше 5 000 руб.): 1% от суммы покупки (1 бонус за 100 руб.);

0,75% от суммы покупок за месяц при условии минимального остатка на счете карты каждый день в течение месяца свыше 5 000 руб.;

максимальное количество - 5 000 бонусов в год, порог для траты - 1 000 бонусов