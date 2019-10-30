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Дебетовая карта Мир в Индустриальном Сберегательном Банке

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽

0 руб. - при оформлении до 30.10.2019
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1% - в банкоматах ФК Открытие;
  • 1,5%, мин. 150 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1% - в ПВН ФК Открытие;
  • 1,5%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям остаток электронных денежных средств (ЭДС) - не более 600 000 руб.
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса - 20 руб. в ФК Открытие, 50 руб. в сторонних банкоматах
Дата актуализации 04.10.2019 12:00
Возраст от 18 лет
Дата актуализации 04.10.2019 12:00
Плюсы
  • бесплатное обслуживание;
  • пониженная комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН ФК Открытие
Минусы
  • пополнить карту можно только в собственной кассе банка
Особые ограничения
  • срок действия карты - 1 год
Дата актуализации 04.10.2019 12:00
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир» в 10 городах России
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Справочная информация
АО КБ «ИС Банк»
Адрес
107031, г. Москва, Дмитровский пер., д. 7
ОГРН
1027739339715
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 2
Банкоматы 0
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Телефоны
(495) 641-40-70

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