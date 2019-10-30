Дебетовая карта Мир в Индустриальном Сберегательном Банке
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|Технологические особенности
|
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 ₽
0 руб. - при оформлении до 30.10.2019
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|остаток электронных денежных средств (ЭДС) - не более 600 000 руб.
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|04.10.2019 12:00
|Возраст
|от 18 лет
|Дата актуализации
|04.10.2019 12:00
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Особые ограничения
|
|Дата актуализации
|04.10.2019 12:00
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Мир» в 10 городах России
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Справочная информация
АО КБ «ИС Банк»
- Адрес
- 107031, г. Москва, Дмитровский пер., д. 7
- ОГРН
- 1027739339715
- Отделения и банкоматы
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в городе Москва
- Телефоны
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(495) 641-40-70