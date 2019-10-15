



Дебетовая карта — инструмент, который выдается банковским клиентам для удобства использования привязанного к нему счета. Последний может быть зарплатным, накопительным или расчетным.

Доступные возможности

С помощью большинства ДК можно:

осуществлять операции с имеющимися деньгами, например совершать переводы на другие карточки по всей стране или миру;

расплачиваться за покупки в магазинах, оборудованных соответствующими терминалами, делать то же самое в онлайн-точках. Этот способ оплаты востребован повсюду, он практически вытеснил использование наличных и чеков;

снимать наличные в банкомате.

Есть и другие преимущества, привлекающие потребителей:

начисление процента на остаток. Иногда это не уступает доходу по вкладам;

возврат некоторой доли денег при помощи кешбэка или других программ лояльности;

моментальное перечисление денежных средств родственникам и друзьям, если понадобится.

Как оформить

Подать заявку и заказать карту Standard в банке «Новый Век» можно как офлайн, так и онлайн. После того как соискатель понял, какую именно карточку желает получить, он может воспользоваться самым простым вариантом — перейти на официальный портал ФО и заполнить анкету.

Способ с посещением ближайшего банковского отделения более сложный, но тоже востребованный.

Никакого списка документов нет — для получения Standard от банка «Новый Век» нужен только паспорт клиента. Именно поэтому оформить ее может любое физическое лицо, достигшее возраста 14 лет.

Преимущества предложения

Почему стоит получить данный платежный инструмент:

не придется носить с собой наличные;

контролировать собственный счет можно постоянно, пользуясь СМС или интернет-банкингом;

оплата принимается в миллионах торговых точек;

удастся получить возврат;

обеспечена существенная экономия времени.

Главным плюсом считается то, что владелец пластика никогда не станет должником банка — если не будет денег для оплаты чего-либо, транзакцию просто отклонят. Риск потратить больше, чем имеется, исчезает.

Овердрафт заслуживает отдельного упоминания. Эта опция позволяет взять взаймы у ФО небольшую сумму на очень короткий срок и успешно погасить задолженность.

Чтобы не тратить много времени на подбор подходящего продукта, рекомендуется зайти на Banki.ru. На нашем сайте пользователь найдет фильтр, в который введет требующиеся параметры, обозначит свои предпочтения и возможности, а потом уже из выделенных вариантов выберет карту Standard по условиям. Если понадобится выполнить какие-либо расчеты, тут же имеется удобный онлайн-калькулятор. Переход к заполнению заявки осуществляется нажатием одной кнопки.