Дебетовая карта Standard в банке РСИ
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 1 285 ₽
- стоимость обслуживания 20 $
- стоимость обслуживания 18 €
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Выпуск и годовое обслуживание
|
1 285 ₽
20 долл. (эквивалент) взимается единовременно за выпуск карты сроком действия 1 год; при выпуске карты с иным сроком действия плата за выпуск карты составит:
|Выпуск и годовое обслуживание
|
20 $
20 долл. взимается единовременно за выпуск карты сроком действия 1 год; при выпуске карты с иным сроком действия плата за выпуск карты составит:
|Выпуск и годовое обслуживание
|
18 €
20 долл. (эквивалент) взимается единовременно за выпуск карты сроком действия 1 год; при выпуске карты с иным сроком действия плата за выпуск карты составит:
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
|Снятие наличных в ПВН банка
|
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных в эквиваленте: 10 000 долл. в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
|Снятие наличных в ПВН банка
|
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: 10 000 долл. в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
|Снятие наличных в ПВН банка
|
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|16.10.2019 14:13
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|16.10.2019 14:13
|Плюсы
|
|Минусы
|
|Дата актуализации
|16.10.2019 14:13
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Standard» в 1 городе России
Предложения месяца
Польза с повышенным кэшбэком
Хоум Кредит Банк
до 10% годовыхПосмотреть
Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовыхПосмотреть
Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%Посмотреть
Opencard
Банк «ФК Открытие»
cash back до 11%Посмотреть
Справочная информация
ООО «Банк РСИ»
- Адрес
- 113184, г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 35, стр.1
- ОГРН
- 1027739312589
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва