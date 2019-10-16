Дебетовая карта Standard в банке РСИ
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 1 285 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Выпуск и годовое обслуживание
1 285 ₽

20 долл. (эквивалент) взимается единовременно за выпуск карты сроком действия 1 год; при выпуске карты с иным сроком действия плата за выпуск карты составит:

  • 30 долл. (эквивалент) за выпуск карты сроком на 2 года;
  • 40 долл. (эквивалент) за выпуск карты сроком на 3 года
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0,4% при сумме снятия до 2 000 000 руб. в месяц;
  • 5,4% от суммы превышения при сумме снятия свыше 2 000 000 руб. в месяц;
  • 10,4% от суммы превышения при снятии свыше 3 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0,4% при сумме снятия до 2 000 000 руб. в месяц;
  • 5,4% от суммы превышения при сумме снятия свыше 2 000 000 руб. в месяц;
  • 10,4% от суммы превышения при снятии свыше 3 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0,6% при сумме снятия до 2 000 000 руб. в месяц;
  • 5,6% от суммы превышения при сумме снятия свыше 2 000 000 руб. в месяц;
  • 10,6% от суммы превышения при снятии свыше 3 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0,6% при сумме снятия до 2 000 000 руб. в месяц;
  • 5,6% от суммы превышения при сумме снятия свыше 2 000 000 руб. в месяц;
  • 10,6% от суммы превышения при снятии свыше 3 000 000 руб. в месяц
Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 10 000 долл. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 50 руб.
Дата актуализации 16.10.2019 14:13
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 16.10.2019 14:13
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование
Минусы
  • тарифы устанавливаются в долларах США;
  • наличие комиссии за снятие наличных в банкоматах и кассах банка
Дата актуализации 16.10.2019 14:13
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Standard» в 1 городе России
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Справочная информация
ООО «Банк РСИ»
Адрес
113184, г. Москва, ул. М. Ордынка, д. 35, стр.1
ОГРН
1027739312589
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 0
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