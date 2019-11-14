Дебетовая карта Platinum в Алма Банке

Mastercard Platinum — Первый Инвестиционный Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 3 000 до 7 000 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи
Выпуск и годовое обслуживание
3 000 - 7 000 ₽

плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия:

  • 3000 руб. - на 1 год;
  • 5000 руб. - на 2 года;
  • 7000 руб.- на 3 года.
Снятие наличных в банкоматах банка

0,5%, мин. 50 руб.
Снятие наличных в ПВН банка

0,5%, мин. 50 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,5%, мин. 200 руб.
  • 0,9%, мин. 90 руб. в банкоматах банка Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков

2%, мин. 300 руб.
Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 долл. в день, до 100 000 долл. в месяц (в эквиваленте)
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 50 руб. за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 91,25% годовых;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 2% от суммы операции
Дата актуализации 14.11.2019 17:29
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 14.11.2019 17:29
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • пониженная комиссия за выдачу наличных в банкоматах банка Уралсиб
Особые ограничения
  • плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок действия карты
Дата актуализации 14.11.2019 17:29
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Platinum» в 1 городе России
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Справочная информация
АО «Первый Инвестиционный Банк»
Адрес
127247, г. Москва, Бескудниковский б-р, д. 36, корп. 1
ОГРН
1027739222246
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 1
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Телефоны
(499) 400-09-99

Дебетовая карта "Platinum"


Безналичный расчет физических лиц за покупки и услуги становится все более распространенным. Для этого финансовые организации выпускают дебетовые карты — электронные кошельки, на которых и хранятся денежные средства. Потратить их владельцы могут ровно ту сумму, что там имеется — в минус баланс увести нельзя.

Описание

Дебетовка — пластиковая карточка, выпущенная конкретной ФО и привязанная к расчетному счету. Она предназначена, в первую очередь, для управления деньгами. В отличие от кредитки владелец расходует только личные накопления, а не то, что взято в долг у банка. На эту же карту можно получить заработную плату, пенсию, стипендию и т. д.

Как получить

Прежде чем формировать заявку, следует ознакомиться с банковскими предложениями, выбрать карту Platinum по условиям, скидкам, бонусам и всему прочему. Это проще всего делать на сайте Banki.ru, выделив информацию на одной странице. Пользователь моментально сопоставит характеристики, если нужно, произведет расчеты и оставит только один идеальный вариант.

Что дальше:

  • инструмент можно заказать удаленно, оформив онлайн-запрос, или прямо в отделении банка, передав заполненный бланк и паспорт оператору;
  • услуга доступна человеку, которому уже исполнилось 14 лет;
  • существуют бесплатные продукты со стандартным набором опций и годовым обслуживанием стоимостью в 0 рублей;
  • доставка осуществляется курьером или по почте. Если потребителя не устраивают эти методы, он может просто прийти в офис и забрать карту;
  • счет активируется зачислением на него некой суммы.

Каковы особенности

Почему стоит воспользоваться предложением:

  • легкое и достаточно быстрое оформление;
  • удобное использование денежных средств. Больше не нужно носить с собой наличные;
  • у путешественников не возникает проблем с декларированием крупных сумм на таможне;
  • Platinum картой Алма Банка можно пользоваться во многих странах мира, а также совершать онлайн-покупки;
  • во многих местах счета пополняются моментально и без комиссий;
  • банковские партнеры предоставляют скидки и бонусы тем, кто рассчитывается безналичным способом.

Для чего нужна карта

Пластик вместо обычного кошелька удобен для всех, даже для пенсионеров:

  • легко получить зарплату, пенсию и другие выплаты;
  • можно дистанционно перевести деньги родственникам, друзьям или коллегам, заплатить за какой-нибудь товар, выбранный через интернет;
  • долги по займам, услугам ЖКХ и многому другому погашаются через банкомат или в режиме онлайн.

Все это осуществляется исключительно в пределах лимита и суммы, внесенной держателем на карту Platinum Алма Банка.

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