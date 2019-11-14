Дебетовая карта Platinum в Алма Банке
- стоимость обслуживания от 3 000 до 7 000 ₽
- стоимость обслуживания от 3 000 до 7 000 $
- стоимость обслуживания от 3 000 до 7 000 €
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Выпуск и годовое обслуживание
|
3 000 - 7 000 ₽
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия:
|Выпуск и годовое обслуживание
|
3 000 - 7 000 $
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (в эквиваленте):
|Выпуск и годовое обслуживание
|
3 000 - 7 000 €
плата взимается единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (в эквиваленте):
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0,5%, мин. 50 руб.
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,5%, мин. 50 руб.
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
2%, мин. 300 руб.
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 10 000 долл. в день, до 100 000 долл. в месяц (в эквиваленте)
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0,5%, мин. 50 руб. (в эквиваленте)
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,5%, мин. 50 руб. (в эквиваленте)
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
2%, мин. 300 руб. (в эквиваленте)
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 10 000 долл. в день, до 100 000 долл. в месяц
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0,5%, мин. 50 руб. (в эквиваленте)
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0,5%, мин. 50 руб. (в эквиваленте)
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
2%, мин. 300 руб. (в эквиваленте)
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 10 000 долл. в день, до 100 000 долл. в месяц (в эквиваленте)
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|14.11.2019 17:29
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|14.11.2019 17:29
|Плюсы
|
|Особые ограничения
|
|Дата актуализации
|14.11.2019 17:29
Предложения месяца
- Адрес
- 127247, г. Москва, Бескудниковский б-р, д. 36, корп. 1
- ОГРН
- 1027739222246
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(499) 400-09-99
Дебетовая карта "Platinum"
Безналичный расчет физических лиц за покупки и услуги становится все более распространенным. Для этого финансовые организации выпускают дебетовые карты — электронные кошельки, на которых и хранятся денежные средства. Потратить их владельцы могут ровно ту сумму, что там имеется — в минус баланс увести нельзя.
Описание
Дебетовка — пластиковая карточка, выпущенная конкретной ФО и привязанная к расчетному счету. Она предназначена, в первую очередь, для управления деньгами. В отличие от кредитки владелец расходует только личные накопления, а не то, что взято в долг у банка. На эту же карту можно получить заработную плату, пенсию, стипендию и т. д.
Как получить
Прежде чем формировать заявку, следует ознакомиться с банковскими предложениями, выбрать карту Platinum по условиям, скидкам, бонусам и всему прочему. Это проще всего делать на сайте Banki.ru, выделив информацию на одной странице. Пользователь моментально сопоставит характеристики, если нужно, произведет расчеты и оставит только один идеальный вариант.
Что дальше:
- инструмент можно заказать удаленно, оформив онлайн-запрос, или прямо в отделении банка, передав заполненный бланк и паспорт оператору;
- услуга доступна человеку, которому уже исполнилось 14 лет;
- существуют бесплатные продукты со стандартным набором опций и годовым обслуживанием стоимостью в 0 рублей;
- доставка осуществляется курьером или по почте. Если потребителя не устраивают эти методы, он может просто прийти в офис и забрать карту;
- счет активируется зачислением на него некой суммы.
Каковы особенности
Почему стоит воспользоваться предложением:
- легкое и достаточно быстрое оформление;
- удобное использование денежных средств. Больше не нужно носить с собой наличные;
- у путешественников не возникает проблем с декларированием крупных сумм на таможне;
- Platinum картой Алма Банка можно пользоваться во многих странах мира, а также совершать онлайн-покупки;
- во многих местах счета пополняются моментально и без комиссий;
- банковские партнеры предоставляют скидки и бонусы тем, кто рассчитывается безналичным способом.
Для чего нужна карта
Пластик вместо обычного кошелька удобен для всех, даже для пенсионеров:
- легко получить зарплату, пенсию и другие выплаты;
- можно дистанционно перевести деньги родственникам, друзьям или коллегам, заплатить за какой-нибудь товар, выбранный через интернет;
- долги по займам, услугам ЖКХ и многому другому погашаются через банкомат или в режиме онлайн.
Все это осуществляется исключительно в пределах лимита и суммы, внесенной держателем на карту Platinum Алма Банка.