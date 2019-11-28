Тип карты Mastercard Platinum

Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Google Pay / Samsung Pay / Apple Pay

Бонусы другое в рамках бонусной программы начисляются бонусы за оплату товаров или услуг в определенных категориях торговых точек (см. сайт банка), которыми в дальнейшем можно компенсировать покупки в категориях: "Развлечения", "Театр", "Концерты" курс 1 бонус = 1 рубль): 5% от суммы покупок;

мин. сумма покупки - 100 руб.;

макс. кол-во за одну операцию - 2 000 бонусов; при среднемесячном остатке от 5 000 руб.начисляется: 5% годовых бонусами;

макс. сумма компенсации за 6 мес. - 25 000 бонусов;

частичная компенсация покупок бонусами невозможна;

срок действия бонусов - 12 мес.

Выпуск и годовое обслуживание 0 - 2 388 ₽ по 199 руб. в месяц; плата не взимается при среднемесячном остатке на счете карты свыше 50 000 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка 0%

1% дополнительно при снятии в валюте, отличной от валюты счета

Снятие наличных в ПВН банка 0%

1% дополнительно при снятии в валюте, отличной от валюты счета

Снятие наличных в банкоматах других банков 0% при снятии до 50 000 руб. в месяц,

1%, мин. 200 руб. при снятии свыше 50 000 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 200 руб.

Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в месяц в устройствах банка, и/или сторонних банков

Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

начисление процентов за технический овердрафт - 72% годовых;

СМС-информирование - 59 руб. в месяц;

арт-консьерж, карта Priority Pass- бесплатно