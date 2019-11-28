АРТ-карта от банка Таврический Банк
Mastercard Platinum «АРТ-карта» — Таврический Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 2 388 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
|Тип карты
|
|Технологические особенности
|
|Бонусы
|
в рамках бонусной программы начисляются бонусы за оплату товаров или услуг в определенных категориях торговых точек (см. сайт банка), которыми в дальнейшем можно компенсировать покупки в категориях: "Развлечения", "Театр", "Концерты" курс 1 бонус = 1 рубль):
при среднемесячном остатке от 5 000 руб.начисляется:
|Выпуск и годовое обслуживание
|
0 - 2 388 ₽
по 199 руб. в месяц; плата не взимается при среднемесячном остатке на счете карты свыше 50 000 руб.
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
|Снятие наличных в ПВН банка
|
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 300 000 руб. в месяц в устройствах банка, и/или сторонних банков
|Дополнительная информация
|
|Дата актуализации
|28.11.2019 10:53
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|28.11.2019 10:53
|Плюсы
|
|Дата актуализации
|28.11.2019 10:53
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «АРТ-карта» в 5 городах России
Предложения месяца
Польза
Хоум Кредит Банк
до 10% годовыхПосмотреть
Citi Priority
Ситибанк
Сashback до 10%Посмотреть
Все сразу
Райффайзенбанк
Cashback бонусамиПосмотреть
МожноВСЕ
Росбанк
Cashback до 10%Посмотреть
Справочная информация
Таврический Банк (АО)
- Адрес
- 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39
- ОГРН
- 1027800000315
- Сайт
- www.tavrich.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Санкт-Петербург
- Телефоны
-
8 800 775-57-12