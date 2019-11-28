АРТ-карта от банка Таврический Банк

Mastercard Platinum «АРТ-карта» — Таврический Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 2 388 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Samsung Pay / Apple Pay
Бонусы
  • другое

в рамках бонусной программы начисляются бонусы за оплату товаров или услуг в определенных категориях торговых точек (см. сайт банка), которыми в дальнейшем можно компенсировать покупки в категориях: "Развлечения", "Театр", "Концерты" курс 1 бонус = 1 рубль):

  • 5% от суммы покупок;
  • мин. сумма покупки - 100 руб.;
  • макс. кол-во за одну операцию - 2 000 бонусов;

при среднемесячном остатке от 5 000 руб.начисляется:

  • 5% годовых бонусами;

  • макс. сумма компенсации за 6 мес. - 25 000 бонусов;

  • частичная компенсация покупок бонусами невозможна;
  • срок действия бонусов - 12 мес.
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 2 388 ₽

по 199 руб. в месяц; плата не взимается при среднемесячном остатке на счете карты свыше 50 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0%
  • 1% дополнительно при снятии в валюте, отличной от валюты счета
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0%
  • 1% дополнительно при снятии в валюте, отличной от валюты счета
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии до 50 000 руб. в месяц,
  • 1%, мин. 200 руб. при снятии свыше 50 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 2%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в месяц в устройствах банка, и/или сторонних банков
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
  • начисление процентов за технический овердрафт - 72% годовых;
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • арт-консьерж, карта Priority Pass- бесплатно
Дата актуализации 28.11.2019 10:53
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 28.11.2019 10:53
Плюсы
  • бонусная программа;
  • возможность снижения / отмены платы за обслуживание при выполнении требования об обороте;
  • бесплатное снятие до 50 000 руб. в месяц в банкоматах сторонних банков
Дата актуализации 28.11.2019 10:53
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «АРТ-карта» в 5 городах России
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Справочная информация
Таврический Банк (АО)
Адрес
191123, г. Санкт-Петербург, ул. Радищева, д. 39
ОГРН
1027800000315
Сайт
www.tavrich.ru
Отделения и банкоматы
в городе Санкт-Петербург
Отделения 26
Банкоматы 9
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 775-57-12

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