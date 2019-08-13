Карты для путешествий в Райффайзенбанке

Выбор лучших банковских услуг с порталом banki.ru

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Процентная ставка

Если в кредитных карточках она характеризует расходы, то здесь — прибыль клиента. Условия начисления очень похожи на таковые в текущих вкладах — годовой прирост равен 5–9 %. Дополнительные бонусы можно получать, если регулярно делать большие покупки и поддерживать определенный остаток на счету.

Стоимость обслуживания

Обычно банк возлагает затраты по выпуску и поддержке пластиковой карточки на ее владельца. Их размер зависит от типа выбранной программы. В базовых продуктах сумма достигает 2–3 тысяч рублей, а в премиальных — 10. Подобные платежи можно аннулировать, если точно соблюдать условия договора.

Кэшбек

Этот сервис позволяет компенсировать часть расходов при сотрудничестве с партнерами банка. Сумма возврата варьируется от 1 до 40 %. Следует отметить, что средства накапливаются на отдельном счете. Они используются только для покупок, но не для переводов или снятия наличных.

Бонусная программа

Владельцы специальных продуктов для путешественников могут накапливать «мили» от авиакомпаний. Они начисляются за покупку и использование билетов. Их количество зависит от дальности полета. Эти бонусы могут использоваться не только для приобретения новых проездных документов. Как правило, их принимают и другие компании, работающие в туристической сфере:

отели;

службы проката автомобилей;

экскурсионные бюро;

автомобильные и железнодорожные перевозчики.

Дополнительные комиссии

Чтобы сделать сотрудничество с банком максимально выгодным, придется внимательно изучить договор. Как правило, расходы возникают в следующих случаях:

при снятии наличных;

при проверке счета в банкоматах, не принадлежащих к определенной сети;

при экстренном перевыпуске карточки;

при возникновении технического (неразрешенного) овердрафта;

при заказе услуги СМС-информирования.