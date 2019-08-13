Карты для путешествий в Райффайзенбанке

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
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Visa Gold
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77 заявок
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
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Процентная ставка
Если в кредитных карточках она характеризует расходы, то здесь — прибыль клиента. Условия начисления очень похожи на таковые в текущих вкладах — годовой прирост равен 5–9 %. Дополнительные бонусы можно получать, если регулярно делать большие покупки и поддерживать определенный остаток на счету.
Стоимость обслуживания
Обычно банк возлагает затраты по выпуску и поддержке пластиковой карточки на ее владельца. Их размер зависит от типа выбранной программы. В базовых продуктах сумма достигает 2–3 тысяч рублей, а в премиальных — 10. Подобные платежи можно аннулировать, если точно соблюдать условия договора.
Кэшбек
Этот сервис позволяет компенсировать часть расходов при сотрудничестве с партнерами банка. Сумма возврата варьируется от 1 до 40 %. Следует отметить, что средства накапливаются на отдельном счете. Они используются только для покупок, но не для переводов или снятия наличных.
Бонусная программа
Владельцы специальных продуктов для путешественников могут накапливать «мили» от авиакомпаний. Они начисляются за покупку и использование билетов. Их количество зависит от дальности полета. Эти бонусы могут использоваться не только для приобретения новых проездных документов. Как правило, их принимают и другие компании, работающие в туристической сфере:
Дополнительные комиссии
Чтобы сделать сотрудничество с банком максимально выгодным, придется внимательно изучить договор. Как правило, расходы возникают в следующих случаях: