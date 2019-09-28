Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в НС Банке

Банк: НС Банк
Найдены 2 дебетовые карты
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Мир Классическая
до 3% 0 2% нет
Visa Classic
Mastercard Standard
Мир Классическая
нет 0 - 1 188 нет
  • супермаркеты
  • другое

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Альфа-карта
Альфа-Банк
до 7% годовых
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Самый удобный банк для туризма!
Оценка: 5 Проверяется
Я просто безумно благодарен банку за то, что есть возможность открыть счёт в иностранной валюте и заказать к этому счету карту. И все это бесплатно, карту привозят домой ааааа... Весь отзыв
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Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в НС Банке в городах:

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Использование национальной платежной системы, по заверению ее разработчиков, гарантирует безопасность и бесперебойность предоставления банковских услуг. Сегодня большинство держателей дебетовых карт МИР – сотрудники бюджетных организаций и пенсионеры, но и другие граждане активно присоединяются к российскому экономическому проекту. Многие банки, в частности НС Банк, разработали собственные программы и начали эмиссию. На сайте Banki.ru можно ознакомиться с наиболее популярными предложениями, изучить условия обслуживания и отправить заявку на оформление.

Получения услуги в 4 шага

Можно выделить несколько стандартных этапов, которые проходит каждый из клиентов, желающих получить в распоряжение новый платежный инструмент.

1. Выбор банка. Учитывая многообразие на рынке финансовых услуг, сделать это непросто. Лучше отдавать предпочтение крупным банкам с обширной сетью филиалов, хорошей репутацией и устойчивым экономическим положением.

2. Отправка заявки. Большинство компаний уже освоили новые технологии и принимают анкеты в режиме онлайн. Это позволяет сэкономить время как сотрудникам на их обработке, так и самим клиентам, которым не нужно никуда ехать и подстраиваться под режим работы.

Если такая услуга не предоставляется или нет желания ею воспользоваться, можно лично посетить любое ближайшее отделение.

3. Подписание договора. После получения запроса и проверки представленных персональных данных будет произведена эмиссия. Менеджеры компании заранее уведомят клиента о том, когда ему нужно будет прийти.

4. Получение. Активация. Если все документы в порядке, условия обслуживания понятны и не вызывают вопросов у клиента, ему выдается готовый продукт. Осталось придумать уникальный четырехзначный код, а затем можно пользоваться картой.

Процедура изготовления пластиковой основы может занять от 3 до14 дней.

Важная информация на портале Banki.ru

Наш онлайн-сервис обеспечивает пользователям круглосуточный доступ к самой важной информации, которая позволяет им сориентироваться в мире финансов и найти лучшее решение для каждой ситуации. На сайте представлены сведения о:

  • доступных в регионе предложениях с подробным описанием;
  • лучших компаниях с указанием лицензий и статуса на основании оценки рейтинговых агентств;
  • действующих акциях и программах лояльности.

    • Доступ к сайту открыт круглосуточно с любого электронного устройства с выходом в интернет.

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