Онлайн - заявка на дебетовую карту НПК МИР в НС Банке

Использование национальной платежной системы, по заверению ее разработчиков, гарантирует безопасность и бесперебойность предоставления банковских услуг. Сегодня большинство держателей дебетовых карт МИР – сотрудники бюджетных организаций и пенсионеры, но и другие граждане активно присоединяются к российскому экономическому проекту. Многие банки, в частности НС Банк, разработали собственные программы и начали эмиссию. На сайте Banki.ru можно ознакомиться с наиболее популярными предложениями, изучить условия обслуживания и отправить заявку на оформление.

Получения услуги в 4 шага

Можно выделить несколько стандартных этапов, которые проходит каждый из клиентов, желающих получить в распоряжение новый платежный инструмент.

1. Выбор банка. Учитывая многообразие на рынке финансовых услуг, сделать это непросто. Лучше отдавать предпочтение крупным банкам с обширной сетью филиалов, хорошей репутацией и устойчивым экономическим положением.

2. Отправка заявки. Большинство компаний уже освоили новые технологии и принимают анкеты в режиме онлайн. Это позволяет сэкономить время как сотрудникам на их обработке, так и самим клиентам, которым не нужно никуда ехать и подстраиваться под режим работы.

Если такая услуга не предоставляется или нет желания ею воспользоваться, можно лично посетить любое ближайшее отделение.

3. Подписание договора. После получения запроса и проверки представленных персональных данных будет произведена эмиссия. Менеджеры компании заранее уведомят клиента о том, когда ему нужно будет прийти.

4. Получение. Активация. Если все документы в порядке, условия обслуживания понятны и не вызывают вопросов у клиента, ему выдается готовый продукт. Осталось придумать уникальный четырехзначный код, а затем можно пользоваться картой.

Процедура изготовления пластиковой основы может занять от 3 до14 дней.

Важная информация на портале Banki.ru

Наш онлайн-сервис обеспечивает пользователям круглосуточный доступ к самой важной информации, которая позволяет им сориентироваться в мире финансов и найти лучшее решение для каждой ситуации. На сайте представлены сведения о:

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