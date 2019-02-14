Для друзей
Мурманский Социальный Коммерческий Банк,
Мурманский Социальный Коммерческий Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
730 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- льготное расторжение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
599 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|730 дней
|от 5 000 ₽
|6
- предусмотрено три периода начисления процентов, ставка за каждый из периодов составляет 6%;
- указана средняя годовая процентная ставка за весь срок нахождения средств во вкладе
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на счёт до востребования
- Капитализация
- нет
- Лестничный вклад
- да
- Особые условия
-
- вклад с "лестничным" начислением процентов (6%)
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по ставке 2% годовых
- Автопролонгация
- невозможна
- Дата актуализации
- 08.02.2019 15:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Для друзей» в 2 городах России
4 537
Справочная информация
ПАО «Мурманский Социальный Коммерческий Банк»
- Адрес
- 183032, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 12
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Мурманск
- Телефоны
-
(8152) 23-03-34
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