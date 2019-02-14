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Мурманский Социальный Коммерческий Банк,

Мурманский Социальный Коммерческий Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
6,00%
Сумма
от 5 000 ₽
Срок
730 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • льготное расторжение
Вклад
Доход
Мой доход
599
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
730 дней
от 5 000 ₽ 6
  • предусмотрено три периода начисления процентов, ставка за каждый из периодов составляет 6%;
  • указана средняя годовая процентная ставка за весь срок нахождения средств во вкладе
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на счёт до востребования
Капитализация
нет
Лестничный вклад
да
Особые условия
  • вклад с "лестничным" начислением процентов (6%)
Пополнение
нет
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по ставке 2% годовых

Автопролонгация
невозможна
Дата актуализации
08.02.2019 15:23
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Для друзей» в 2 городах России
4 537
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Справочная информация
ПАО «Мурманский Социальный Коммерческий Банк»
Адрес
183032, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 12
Отделения и банкоматы
в вашем городе Мурманск
Отделения 2
Банкоматы 0
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Телефоны
(8152) 23-03-34

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Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Доходный 5,75 5 000 ₽ Посмотреть
Торжественные даты 5,75 5 000 ₽ Посмотреть
Стандартный 5,75 5 000 ₽ Посмотреть
Доходный+ 5,5 5 000 ₽ Посмотреть
Проценты сразу 5,5 100 000 ₽ Посмотреть
VIP 5,5 1 000 000 ₽ Посмотреть
Коммерческий 5,5 20 000 ₽ Посмотреть
Социальный 5,5 5 000 ₽ Посмотреть
Стабильный 5,5 5 000 ₽ Посмотреть
VIP+ ежеквартальный 5,25 1 000 000 ₽ Посмотреть
Социальный+ 5,25 5 000 ₽ Посмотреть
Стабильный+ 5,05 5 000 ₽ Посмотреть
Юбилейный 5 5 000 ₽ Посмотреть
Юбилейный+ 4,5 5 000 ₽ Посмотреть
Лето круглый год 4,5 50 000 ₽ Посмотреть
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