Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на счёт до востребования Капитализация нет Лестничный вклад да Особые условия вклад с "лестничным" начислением процентов (6%) Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение на льготных условиях по ставке 2% годовых Автопролонгация невозможна Дата актуализации 08.02.2019 15:23

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.