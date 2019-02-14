Вход

Накопительный

НБД-Банк,

НБД-Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 7,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 30 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
20 993
Ставка
7%

Измените параметры расчета

Детальный расчет
Заявка недоступна
Посмотрите вклады других банков с онлайн-заявкой.
Сравнить
Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
30 дней 60 дней 90 дней 120 дней 180 дней 270 дней 1 год 540 дней 2 года 3 года
от 1 000 ₽ 3,5 4,5 4,75 5 5,5 6 6,5 6,5 5,5 4,5
от 100 000 ₽ 3,75 4,75 5 5,25 5,75 6,25 6,75 6,75 5,75 4,75
от 300 000 ₽ 4 5 5,25 5,5 6 6,5 7 7 6 5
30 дней 60 дней 90 дней 120 дней 180 дней 270 дней 1 год 540 дней 2 года 3 года
от 100 $ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 1 1 1 1
30 дней 60 дней 90 дней 120 дней 180 дней 270 дней 1 год 540 дней 2 года 3 года
от 100 € 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
нет
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • минимальная сумма

1 000 рублей, 100 долларов/евро

Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования

по истечении 120 дней - по ставке 1,5%, 180 дней - 1,75%, 270 дней - 1,75%, 1 года - 2%, 540 дней - 2%, 2 лет - 2% годовых

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
01.02.2019 13:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Накопительный» в 15 городах России
15 014
Вернуться в поиск
Справочная информация
ПАО «НБД-Банк»
Адрес
603950, г. Нижний Новгород, пл. Горького, д. 6
ОГРН
1025200000022
Отделения и банкоматы
в вашем городе Нижний Новгород
Отделения 8
Банкоматы 6
посмотреть на карте
Телефоны
(831) 220-00-22

Специальные предложения по вкладам
Для посетителей Банки.ру

Все специальные предложения

Другие вклады банка

Название Макс. ставка, % Мин. сумма
Доходный 6,25 300 000 ₽ Посмотреть
Удобный 5 500 000 ₽ Посмотреть
Другие вклады

Виды вкладов

Популярные предложения

Другие предложения

Показать еще