по истечении 120 дней - по ставке 1,5%, 180 дней - 1,75%, 270 дней - 1,75%, 1 года - 2%, 540 дней - 2%, 2 лет - 2% годовых
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
01.02.2019 13:44
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.