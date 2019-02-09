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Вклады

Тинькофф Банк входит в Систему страхования вкладов. Система гарантирует каждому вкладчику Банка, входящего в систему, возврат 1400 тысяч рублей по депозитам и текущим счетам, включая процентный доход. Программа онлайн-депозитов банка успешно стартовала в марте 2010 года и действует в 25 городах: Москва, Санкт-Петербург и другие. Открыть вклад в Тинькофф Банке, можно не выходя из дома или офиса.

Наши эксперты готовы ответить на общие вопросы по теме «Вклады», а также дать разъяснения непосредственно по вкладам Тинькофф Банка.

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На ваши вопросы отвечают эксперты Тинькофф Банка

Эдуард Темников
Эдуард Темников
руководитель бэк-офиса департамента клиентского обслуживания Тинькофф Банка
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Сергей Буланкин
Сергей Буланкин
вице-президент, директор департамента клиентского обслуживания Тинькофф Банка
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все доходность 223 черная карта 158 пополнение 83 бонусы 55
Вопрос:

Здравствуйте. Извините, если мой вопрос не по теме. Не знаю, где еще спросить, а очень важно и срочно. У больного мужа подруги мошенники узнали все паспортные данные и еще много чего. И уже в банке Санкт-Петербург сняли с карты все деньги. Можно ли как-то с помощю кредитной истории оповестит все другие банки о мошенничестве. Чтобы хотя бы кредитов не понабрали. Заранее благодарю за ответ и совет.

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Margarita60 (Санкт-петербург) 09.02.2019 18:44
Ответ:

Добрый день.

Собозезную супругу. Надеюсь, статья в Тинькофф журнале поможет найти решение.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Кредитная карта.

постоянный адрес
s2s222dok (Г. Зарайск) 08.02.2019 14:57
Ответ:

Добрый день.

Коллеги пытаются связаться для консультации, но безуспешно. Пожалуйста, обратитесь в банк по бесплатному телефону 8 800 555-25-50 или сообщите удобное время для звонка на connect@tinkoff.ru со ссылкой на мой ответ.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

В связи с полной потерей здоровья(уже с трудом передвигаюсь по дому) и соответственно с полной потерей трудоспособности, потерял все виды дохода. Семь лет платил исправно без просрочек. Но с декабря закончились все возможности добывания денег на оплату кредита.
Уже много раз общался с сотрудниками банка, прошу реконструировать долг и заморозить начисление процентов.
понятно что должен и обязан платить, поскольку подписал договор(от кредита я не отказываюсь и готов выплачивать как будут появляться какие то средства).
Меня беспокоит сейчас, тот факт, что сотрудники банка начинают на меня давить и как мне кажется угрожать.
Сегодня например звонящий товарищ предложил мне продать телевизор, чтобы рассчитаться с банком. У меня вопрос, что я еще должен продать из личных вещей?

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hanna-lora (Пушкино) 08.02.2019 13:36
Ответ:

Добрый день.

Коллеги уже рассматривают обращение в рамках оставленного отзыва. Пожалуйста, ожидайте ответа.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

ЗДРАВСТВУЙТЕ. ПОСКАЖИТЕ,ЕСЛИ В ДОГОВОРЕ СРОЧНОГО ВКЛАДА ЕСТЬ ПУНКТ О ПРАВЕ БАНКА ИЗМЕНЯТЬ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДУ, имеет ли право банк снижать проценты по вкладу (срочному — заключенному на определенный срок).Какие условия вклада при этом пункте в договоре имеет право менять банк?

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Кира фед (Краснодар) 07.02.2019 17:04
Ответ:

Добрый день.

Банки могут менять условия по вкладам до востребования, по вкладам заключенным на конкретный срок банки не могут изменять условия. 

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Добрый день.
Моя мама брала потребительский кредит в банке Возрождение, сумма составляла 450 тысяч рублей+14% годовых на 3 года, ей навязали страховку от потери работы стоимостью 50 тысяч рублей,кредит погасили досрочно за 1,5 года, практически половину срока, банк отказывает нам в содействии расторжения договора страхования с компанией «Согаз», страховая в свою очередь сообщает, что расторжение идёт только через Банк, так как у них коллективный договор.
Правомерен ли отказ банка в содействии расторжения договора страхования при досрочном погашении?
Могут ли вообще отказать в возврате страховой части при досрочном погашении?

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Dashulya169 (Ступино) 07.02.2019 15:37
Ответ:

Добрый день.

В разных банках действуют разные условия обслуживания, в том числе разные условия партнерства со страховыми компаниями. Не могу говорить о правомерности действия другого банка, так как у меня нет информации по условиям договора. Рекомендую обратиться в поддержку банка Возрождение, чтобы получить детальные комментарии. 

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Правомерно ли взимание комиссии банком получателем, за пополнение вклада безналичным переводом со счета юр. лица, если такое не указано в договоре вклада и общих условиях вкладов? Столкнулся с такой ситуацией в Совкомбанке, абсолютная комиссия составила 12%!!!

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kucher687 (Нижнекамск) 06.02.2019 22:15
Ответ:

Добрый день.

У всех банков разные условия по обслуживанию депозитов, поэтому не могу сказать, почему Совкомбанк списал комиссию. Рекомендую обратиться в его поддержку и уточнить полные условия обслуживания вкладов.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Добрый вечер! Думаю открыть в вашем банке вклад с ежемесячным его пополнением с карты другого банка. Какие условия? Какой срок минимальный и какой процент?

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sber2019 (Нижний Новогород) 04.02.2019 17:15
Ответ:

Добрый день.

У нас есть вклады с ежемесячным пополнением. На нашем сайте есть калькулятор вкладов, который поможем подобрать подходящий вариант. Минимальный срок вклада 3 месяца, ставка от 5% до 7% годовых.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Здравствуйте. В перспективе эмиграция в Европу. Имею некоторые средства, скажем 200000 рублей. Временной промежуток 1,5—2 года. Хочу оформить вклад, но вызывает затруднение в какой валюте. В евро прибыль минимальна, средняя в долларах и максимальная в рублях. Хочу поинтересоваться, есть ли смысл вкладывать в рублях, принимая во внимание процесс инфляции (4—5%) и неизбежную конвертацию в евро. Спасибо

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VjalkovMD (Волхов) 04.02.2019 13:00
Ответ:

Добрый день.

Все зависит от изменения курса валюты, который предугадать очень затруднительно, поэтому не смогу ответить на этот вопрос. Решать только Вам.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Скажите пожалуйста можно ли в банке открыть один счёт на двух родственников, чтобы каждый мог снимать и докладывать деньги в любое время.?

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lehfr2000 (Егорьевск) 01.02.2019 13:38
Ответ:

Добрый день.

Банк может открыть вклад только на одного клиента. На пополнения такого ограничения нет, однако все действия по счету может выполнять только непосредственный владелец. 

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Здравствуйте! Попал в долговую яму, не могу выбраться, перекредитоваться, отказывают в буквальном смысле все банки. Как мне быть?

постоянный адрес
andrei8asile8 (Санкт-Петербург) 30.01.2019 16:16
Ответ:

Добрый день.

Как понимаю, у Вас есть просрочка в одном из банков, а, возможно, и несколько. В таком случае вероятность отказа по заявке на кредитный продукт велика. 

Рекомендую выйти на связь с банками и попытаться договориться об отсрочке платежа или других льготных условиях погашения задолженности.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Эдуард, на основании действующих законов, кодексов и др. нормативной документации по банковской деятельности, которые едины к исполнению ВСЕМИ банками, прошу Вас, как независимого эксперта, дать профессиональный ответ на вопрос:
Могу я заочно (по электронной почте) требовать от центрального офиса Банка, после окончания срока договора, закрыть мой вклад и перевести (бесплатно для меня) всю сумму вклада с процентами, наличными деньгами, ПОЧТОВЫМ переводом на мой адрес указанный в договоре???
Все мои попытки выяснить адрес и условия доступа к вкладу (см. ГЛ от 20.01.2019 г.12ч. 03мин) Банк ПРОИГНОРИРОВАЛ. Известить клиентов и предоставить детальный план действий ваши каллеки обязаны были ещё ДО ЗАКРЫТИЯ офиса, это прямая ОБЯЗАННОСТЬ банка.

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ybzpjxgf (Волгодонск) 26.01.2019 16:52
Ответ:

Добрый день.

Согласно статьи 837 ГК РФ сроки и порядок выдачи суммы вклада определяется договором банковского вклада. Рекомендую ознакомиться с ним детально и проверить такую возможность, отталкиваясь от заявленных условий.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Добрый день, у меня под опекой находится несовершеннолетний ребенок. Как опекун до 1 февраля я должна предоставлять отчет в органы опеки и попечительства о расходовании денежных средств и тд. В опеке попросили взять выписку со счета, открытого в Сбербанке на имя ребенка. Но дело в том, что этот счет был открыт представителем детского дома либо опеки региона по месту жительства ребенка. В настоящее время ребенок проживает со мной в другом регионе (при установлении опекунства мне был передан оригинал договора о вкладе). В отделении сбербанка по моему месту жительства в выдаче такой справки отказали, ссылаясь на то, что нужно ехать именно в то отделение, в котором открывался счет на ребенка, т. е. в другой регион. В связи с тем вопрос, правомерен ли отказ сотрудников сбербанка (все документы о назначении меня опекуном им были предоставлены)? И чем регламентируется порядок выдачи выписок со счета несовершеннолетнего опекуну

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KLKatka (Орехово-Зуево) 25.01.2019 10:34
Ответ:

Добрый день.

Рекомендую адресовать вопросы коллегам из Горячей линии Сбербанка — уверен, они смогут помочь.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Добрый вечер! При выдаче кредита мне была навязана страховка. У банка есть моя единственная подпись на заявлении мельчайшим шрифтом. Без этой страховки мне не выдавали кредит, мол в моем случае она обязательна. Спустя недели три от другого сотрудника банка я узнаю, что меня облапошили. Я вернулась в банк и оставила руководителю отделения, в котором выдавался кредит, заявление на расторжение страховки, получив копию с его подписью и печатью отделения. Нет ответа. Через три дня вернулась за ответом, а заодно и за документами, которые мне не выдали при получения кредита касательно страховки, также с подписанной копией для себя. Нет ответа. Оставила два обращения в главном офисе банка через несколько дней, лично и Почтой России. Обращения получены — нет ответа. Уже несколько лет пытаюсь уладить с банком данный вопрос. У меня есть все документы, подтверждающие, что страховка мне была невыгодна, в отличие от сотрудника банка. Что я обращалась, меня игнорировали и т. д. У банка нет ничего, кроме моей вынужденной подписи. После нескольких обращений со мной начала переписку служба заботы о клиентах, мол Вы сами этого хотели. Я недавно пришла в главный офис и попросила организовать встречу с руководителем банка. Мне заявили, что руководитель сам встречи не проводит. Меня снова отправили в службу заботы о клиентах. Их руководитель мне опять объяснил, что я сама попросила застраховать меня под 20% годовых кредитными средствами на пять лет вперед, что надо было отказываться в течение 14 дней. А то, что эти 14 дней нигде не прописаны, так это менеджер, который мне страховку навязал, должен был меня предупредить. В заявлении я даже ничего не прошу, просто своей подписью внизу соглашаюсь со всеми условиями банка. Что все мои документы не считаются, что банк и не должен был мне ничего отвечать, как-то так. Кредит давно выплачен досрочно, деньги мне никто не возвращает. Страховкой я ни разу не пользовалась и пользоваться не собираюсь. Что делать? Смириться, что будучи в нужде позволила воспользоваться своей ситуацией? Неужели человек в нашей стране настолько бесправен?

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white-lotos (Москва) 24.01.2019 19:53
Ответ:

Добрый день.

Сожалею, что пришлось столкнуться с такой ситуацией. В данном случае, если Вы поставили подпись, то согласились с заявленными в договоре условиями. Рекомендую подробно ознакомиться с условиями договора, в которых могут быть указан порядок отмены страховки и возврата страховой премии, если он предусмотрен. При необходимости можно обратиться за юридической помощью и в судебные инстанции.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Эдуард, добрый день!
Подскажите пожалуйста, возможно ли открытие счета и размещение депозита в долларах США, на условиях 4% 1.5 года, для граждан Украины? Если да, то есть ли какие-либо ограничения?

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Anastasia1711 (Москва) 21.01.2019 21:08
Ответ:

Добрый день.

К сожалению, у нас в банке нет таких условий по депозитам, но и нет ограничений для иностранных граждан. Посмотрите условия.

С уважением,

Эдуард Темников
Вопрос:

Здравствуйте. Я, Хозяинов Александр Петрович являюсь вкладчикам ХОУМ Кредит банка. В начале декабря 2018 г. банк без предупреждения,не выполнив своих прямых обязанностей, закрыл единственный дополнительный офис № 61В/01-М в г. Волгодонске Ростовской обл., который проработал 5 лет.
По условиям договора:АДРЕС обслуживания вкладчика-Ростовская обл.г.Волгодонск, ул. Весенняя дом 56 (адрес закрытого офиса). Ближайшие действующие офисы Хоум банка находятся в Ростов-Доне в 230 км от Волгодонска.
Пытался дозвониться до московского центрального офиса банка по указанному в договоре тел.— 495 785 82 22, выходил на коммутатор и следовала утомительная музыка бесполезного ожидания, со списанием денег с аппарата звонившего. Без платный контактный телефон банк отключил для экономии своей прибыли. По Горячей линии (вопрос-ответ) Хоум банка −17.12.2018 г. в 13ч 05. отправил вопросы (их можно найти) с просьбой сообщить адрес и условия доступа к вкладам. Ответ — Просьба направить Ф. И.О. и дату рождения или номер договора на электронный адрес Forum_bank@homecredit.ru Анна Миронова. Выполнил просьбу 18.12.2018 г. Ответа- нет.
28.12.2018 г. по эл. адресу Forum_bank@homecredit.ru потребовал от банка ответить на вопросы от 17.12.2018 г. Ответа нет. ГДЕ ВКЛАДЫ волгодонцев, пенсионеров, инвалидов??
Вынужден обратиться к ВАМ и надеюсь получить ваш прямой ответ. Могу я заочно (по электронной почте), требовать от центрального офиса Хоум банка, после окончания срока договора (февраль 2019 г.), закрыть мой вклад и перевести(без платно для меня) всю сумму вклада с процентами наличными почтовым переводом на мой адрес указанный в договоре.
от брошенных вкладчиков волгодонска -Хозяинов А. П. (пенсионер-72года)

постоянный адрес
ybzpjxgf (Волгодонск) 20.01.2019 12:03
Ответ:

Добрый день.

 

У каждого банка условия разные и конкретики, увы, дать не смогу. Вижу, что уже обращались в ГЛ коллег и они готовы предоставить Вам детальный план действий как раз по e-mail. Попробуйте продолжить коммуникацию с ними по этому каналу связи. Уверен, они также заинтересованы в обоюдовыгодном разрешении сложившейся ситуации

 

С уважением,

Эдуард Темников

Горячая линия с 07.09.2011 просмотрена 1 071 585 раз