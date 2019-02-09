На ваши вопросы отвечают эксперты Тинькофф Банка

Вопрос:

Добрый вечер! При выдаче кредита мне была навязана страховка. У банка есть моя единственная подпись на заявлении мельчайшим шрифтом. Без этой страховки мне не выдавали кредит, мол в моем случае она обязательна. Спустя недели три от другого сотрудника банка я узнаю, что меня облапошили. Я вернулась в банк и оставила руководителю отделения, в котором выдавался кредит, заявление на расторжение страховки, получив копию с его подписью и печатью отделения. Нет ответа. Через три дня вернулась за ответом, а заодно и за документами, которые мне не выдали при получения кредита касательно страховки, также с подписанной копией для себя. Нет ответа. Оставила два обращения в главном офисе банка через несколько дней, лично и Почтой России. Обращения получены — нет ответа. Уже несколько лет пытаюсь уладить с банком данный вопрос. У меня есть все документы, подтверждающие, что страховка мне была невыгодна, в отличие от сотрудника банка. Что я обращалась, меня игнорировали и т. д. У банка нет ничего, кроме моей вынужденной подписи. После нескольких обращений со мной начала переписку служба заботы о клиентах, мол Вы сами этого хотели. Я недавно пришла в главный офис и попросила организовать встречу с руководителем банка. Мне заявили, что руководитель сам встречи не проводит. Меня снова отправили в службу заботы о клиентах. Их руководитель мне опять объяснил, что я сама попросила застраховать меня под 20% годовых кредитными средствами на пять лет вперед, что надо было отказываться в течение 14 дней. А то, что эти 14 дней нигде не прописаны, так это менеджер, который мне страховку навязал, должен был меня предупредить. В заявлении я даже ничего не прошу, просто своей подписью внизу соглашаюсь со всеми условиями банка. Что все мои документы не считаются, что банк и не должен был мне ничего отвечать, как-то так. Кредит давно выплачен досрочно, деньги мне никто не возвращает. Страховкой я ни разу не пользовалась и пользоваться не собираюсь. Что делать? Смириться, что будучи в нужде позволила воспользоваться своей ситуацией? Неужели человек в нашей стране настолько бесправен? постоянный адрес 24.01.2019 19:53 white-lotos (Москва)24.01.2019 19:53