На ваши вопросы отвечают эксперты Тинькофф Банка

|Вопрос:
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Здравствуйте. Извините, если мой вопрос не по теме. Не знаю, где еще спросить, а очень важно и срочно. У больного мужа подруги мошенники узнали все паспортные данные и еще много чего. И уже в банке Санкт-Петербург сняли с карты все деньги. Можно ли как-то с помощю кредитной истории оповестит все другие банки о мошенничестве. Чтобы хотя бы кредитов не понабрали. Заранее благодарю за ответ и совет.
|Ответ:
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Добрый день.
Собозезную супругу. Надеюсь, статья в Тинькофф журнале поможет найти решение.
С уважением,
|Вопрос:
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Кредитная карта.
|Ответ:
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Добрый день.
Коллеги пытаются связаться для консультации, но безуспешно. Пожалуйста, обратитесь в банк по бесплатному телефону 8 800 555-25-50 или сообщите удобное время для звонка на connect@tinkoff.ru со ссылкой на мой ответ.
С уважением,
|Вопрос:
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В связи с полной потерей здоровья(уже с трудом передвигаюсь по дому) и соответственно с полной потерей трудоспособности, потерял все виды дохода. Семь лет платил исправно без просрочек. Но с декабря закончились все возможности добывания денег на оплату кредита.
|Ответ:
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Добрый день.
Коллеги уже рассматривают обращение в рамках оставленного отзыва. Пожалуйста, ожидайте ответа.
С уважением,
|Вопрос:
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ЗДРАВСТВУЙТЕ. ПОСКАЖИТЕ,ЕСЛИ В ДОГОВОРЕ СРОЧНОГО ВКЛАДА ЕСТЬ ПУНКТ О ПРАВЕ БАНКА ИЗМЕНЯТЬ В ОДНОСТОРОННЕМ ПОРЯДКЕ УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДУ, имеет ли право банк снижать проценты по вкладу (срочному — заключенному на определенный срок).Какие условия вклада при этом пункте в договоре имеет право менять банк?
|Ответ:
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Добрый день.
Банки могут менять условия по вкладам до востребования, по вкладам заключенным на конкретный срок банки не могут изменять условия.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день.
|Ответ:
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Добрый день.
В разных банках действуют разные условия обслуживания, в том числе разные условия партнерства со страховыми компаниями. Не могу говорить о правомерности действия другого банка, так как у меня нет информации по условиям договора. Рекомендую обратиться в поддержку банка Возрождение, чтобы получить детальные комментарии.
С уважением,
|Вопрос:
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Правомерно ли взимание комиссии банком получателем, за пополнение вклада безналичным переводом со счета юр. лица, если такое не указано в договоре вклада и общих условиях вкладов? Столкнулся с такой ситуацией в Совкомбанке, абсолютная комиссия составила 12%!!!
|Ответ:
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Добрый день.
У всех банков разные условия по обслуживанию депозитов, поэтому не могу сказать, почему Совкомбанк списал комиссию. Рекомендую обратиться в его поддержку и уточнить полные условия обслуживания вкладов.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый вечер! Думаю открыть в вашем банке вклад с ежемесячным его пополнением с карты другого банка. Какие условия? Какой срок минимальный и какой процент?
|Ответ:
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Добрый день.
У нас есть вклады с ежемесячным пополнением. На нашем сайте есть калькулятор вкладов, который поможем подобрать подходящий вариант. Минимальный срок вклада 3 месяца, ставка от 5% до 7% годовых.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте. В перспективе эмиграция в Европу. Имею некоторые средства, скажем 200000 рублей. Временной промежуток 1,5—2 года. Хочу оформить вклад, но вызывает затруднение в какой валюте. В евро прибыль минимальна, средняя в долларах и максимальная в рублях. Хочу поинтересоваться, есть ли смысл вкладывать в рублях, принимая во внимание процесс инфляции (4—5%) и неизбежную конвертацию в евро. Спасибо
|Ответ:
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Добрый день.
Все зависит от изменения курса валюты, который предугадать очень затруднительно, поэтому не смогу ответить на этот вопрос. Решать только Вам.
С уважением,
|Вопрос:
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Скажите пожалуйста можно ли в банке открыть один счёт на двух родственников, чтобы каждый мог снимать и докладывать деньги в любое время.?
|Ответ:
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Добрый день.
Банк может открыть вклад только на одного клиента. На пополнения такого ограничения нет, однако все действия по счету может выполнять только непосредственный владелец.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте! Попал в долговую яму, не могу выбраться, перекредитоваться, отказывают в буквальном смысле все банки. Как мне быть?
|Ответ:
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Добрый день.
Как понимаю, у Вас есть просрочка в одном из банков, а, возможно, и несколько. В таком случае вероятность отказа по заявке на кредитный продукт велика.
Рекомендую выйти на связь с банками и попытаться договориться об отсрочке платежа или других льготных условиях погашения задолженности.
С уважением,
|Вопрос:
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Эдуард, на основании действующих законов, кодексов и др. нормативной документации по банковской деятельности, которые едины к исполнению ВСЕМИ банками, прошу Вас, как независимого эксперта, дать профессиональный ответ на вопрос:
|Ответ:
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Добрый день.
Согласно статьи 837 ГК РФ сроки и порядок выдачи суммы вклада определяется договором банковского вклада. Рекомендую ознакомиться с ним детально и проверить такую возможность, отталкиваясь от заявленных условий.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый день, у меня под опекой находится несовершеннолетний ребенок. Как опекун до 1 февраля я должна предоставлять отчет в органы опеки и попечительства о расходовании денежных средств и тд. В опеке попросили взять выписку со счета, открытого в Сбербанке на имя ребенка. Но дело в том, что этот счет был открыт представителем детского дома либо опеки региона по месту жительства ребенка. В настоящее время ребенок проживает со мной в другом регионе (при установлении опекунства мне был передан оригинал договора о вкладе). В отделении сбербанка по моему месту жительства в выдаче такой справки отказали, ссылаясь на то, что нужно ехать именно в то отделение, в котором открывался счет на ребенка, т. е. в другой регион. В связи с тем вопрос, правомерен ли отказ сотрудников сбербанка (все документы о назначении меня опекуном им были предоставлены)? И чем регламентируется порядок выдачи выписок со счета несовершеннолетнего опекуну
|Ответ:
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Добрый день.
Рекомендую адресовать вопросы коллегам из Горячей линии Сбербанка — уверен, они смогут помочь.
С уважением,
|Вопрос:
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Добрый вечер! При выдаче кредита мне была навязана страховка. У банка есть моя единственная подпись на заявлении мельчайшим шрифтом. Без этой страховки мне не выдавали кредит, мол в моем случае она обязательна. Спустя недели три от другого сотрудника банка я узнаю, что меня облапошили. Я вернулась в банк и оставила руководителю отделения, в котором выдавался кредит, заявление на расторжение страховки, получив копию с его подписью и печатью отделения. Нет ответа. Через три дня вернулась за ответом, а заодно и за документами, которые мне не выдали при получения кредита касательно страховки, также с подписанной копией для себя. Нет ответа. Оставила два обращения в главном офисе банка через несколько дней, лично и Почтой России. Обращения получены — нет ответа. Уже несколько лет пытаюсь уладить с банком данный вопрос. У меня есть все документы, подтверждающие, что страховка мне была невыгодна, в отличие от сотрудника банка. Что я обращалась, меня игнорировали и т. д. У банка нет ничего, кроме моей вынужденной подписи. После нескольких обращений со мной начала переписку служба заботы о клиентах, мол Вы сами этого хотели. Я недавно пришла в главный офис и попросила организовать встречу с руководителем банка. Мне заявили, что руководитель сам встречи не проводит. Меня снова отправили в службу заботы о клиентах. Их руководитель мне опять объяснил, что я сама попросила застраховать меня под 20% годовых кредитными средствами на пять лет вперед, что надо было отказываться в течение 14 дней. А то, что эти 14 дней нигде не прописаны, так это менеджер, который мне страховку навязал, должен был меня предупредить. В заявлении я даже ничего не прошу, просто своей подписью внизу соглашаюсь со всеми условиями банка. Что все мои документы не считаются, что банк и не должен был мне ничего отвечать, как-то так. Кредит давно выплачен досрочно, деньги мне никто не возвращает. Страховкой я ни разу не пользовалась и пользоваться не собираюсь. Что делать? Смириться, что будучи в нужде позволила воспользоваться своей ситуацией? Неужели человек в нашей стране настолько бесправен?
|Ответ:
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Добрый день.
Сожалею, что пришлось столкнуться с такой ситуацией. В данном случае, если Вы поставили подпись, то согласились с заявленными в договоре условиями. Рекомендую подробно ознакомиться с условиями договора, в которых могут быть указан порядок отмены страховки и возврата страховой премии, если он предусмотрен. При необходимости можно обратиться за юридической помощью и в судебные инстанции.
С уважением,
|Вопрос:
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Эдуард, добрый день!
|Ответ:
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Добрый день.
К сожалению, у нас в банке нет таких условий по депозитам, но и нет ограничений для иностранных граждан. Посмотрите условия.
С уважением,
|Вопрос:
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Здравствуйте. Я, Хозяинов Александр Петрович являюсь вкладчикам ХОУМ Кредит банка. В начале декабря 2018 г. банк без предупреждения,не выполнив своих прямых обязанностей, закрыл единственный дополнительный офис № 61В/01-М в г. Волгодонске Ростовской обл., который проработал 5 лет.
|Ответ:
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Добрый день.
У каждого банка условия разные и конкретики, увы, дать не смогу. Вижу, что уже обращались в ГЛ коллег и они готовы предоставить Вам детальный план действий как раз по e-mail. Попробуйте продолжить коммуникацию с ними по этому каналу связи. Уверен, они также заинтересованы в обоюдовыгодном разрешении сложившейся ситуации
С уважением,
Горячая линия с 07.09.2011 просмотрена 1 071 585 раз