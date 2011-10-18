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- Условия и ставки
- Требования и документы
- Выдача и погашение
Условия и ставки
|Цель займа
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|Сумма займа
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для новых клиентов - до 17 тыс. руб.; для повторных клиентов - до 70 тыс. руб.
|Ставка
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|Срок
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|Обеспечение
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|Дата актуализации
|20.12.2018 17:20
Требования и документы
|Категория заемщиков
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|Возраст заемщика
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от 22 до 75 лет
|Регистрация
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|Документы
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Выдача и погашение
Выдача
|Срок выдачи
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|Оформление займа
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|Форма выдачи
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Погашение
|Порядок погашения
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индивидуальный график возможен при возникновении у заемщика просроченной задолженности
|Досрочное погашение
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|Нарушение обязательств по займу
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0,05% в день от суммы просроченной задолженности ( не более 20% годовых)
|Способ оплаты
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