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Курсы валют в городе Нарьян-Мар

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Выгодные курсы обмена наличной валюты в городе Нарьян-Мар. Лучшие курсы валют в банках Нарьян-Мара на сегодня.

Валюта
Курс ЦБ Лучшие курсы в банках Нарьян-Мара
покупка продажа
USD
66,54
рублей за доллар США
65,74
Банк «ФК Открытие»
67,55
Банк «ФК Открытие»
EUR
75,05
рублей за евро
74,21
Банк «ФК Открытие»
76,22
Банк «ФК Открытие»
Банк USD EUR Время обновления
Покупка Продажа Покупка Продажа
Банк «ФК Открытие» 65,74 67,55 74,21 76,22 15.02.2019 10:47

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