Курсы валют в городе Нарьян-Маризменить город
Выгодные курсы обмена наличной валюты в городе Нарьян-Мар. Лучшие курсы валют в банках Нарьян-Мара на сегодня.
Валюта
|Курс ЦБ
|Лучшие курсы в банках Нарьян-Мара
|покупка
|продажа
|USD
|
66,54
рублей за доллар США
|
65,74
Банк «ФК Открытие»
|
67,55
Банк «ФК Открытие»
|EUR
|
75,05
рублей за евро
|
74,21
Банк «ФК Открытие»
|
76,22
Банк «ФК Открытие»
|Банк
|USD
|EUR
|Время обновления
|Покупка
|Продажа
|Покупка
|Продажа
|Банк «ФК Открытие»
|65,74
|67,55
|74,21
|76,22
|15.02.2019 10:47
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