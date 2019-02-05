Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип Бонусы для путешествий бонусная программа Avios: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на премиальные билеты авиакомпании British Airways; начисление баллов: 500 приветственных баллов (после совершения первой операции);

1 балл за каждые 65 руб. любых покупок;

1,5 балла за каждые 65 руб., потраченные на оплату услуг British Airways Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 200 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 200 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию Требования к держателю карты Возраст от 18 до 65 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие бонусной программы;

бесплатные выпуск и обслуживание карты Особые ограничения возможна бесплатная доставка карты курьером по Москве Дата актуализации 05.02.2019 09:45 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.