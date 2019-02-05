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Русский Стандарт, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

British Airways

Mastercard Standard «British Airways MasterCard Standard Debit Card» — Русский Стандарт
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Бонусы
  • для путешествий

бонусная программа Avios: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на премиальные билеты авиакомпании British Airways; начисление баллов:

  • 500 приветственных баллов (после совершения первой операции);
  • 1 балл за каждые 65 руб. любых покупок;
  • 1,5 балла за каждые 65 руб., потраченные на оплату услуг British Airways
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 200 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 200 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 до 65 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие бонусной программы;
  • бесплатные выпуск и обслуживание карты
Особые ограничения
  • возможна бесплатная доставка карты курьером по Москве
Дата актуализации
05.02.2019 09:45
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «British Airways» в 85 городах России
78 394
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
Адрес
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
Сайт
www.rsb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 28
Банкоматы 48
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Телефоны
(495) 748-07-48