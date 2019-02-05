Русский Стандарт, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
British Airways
Mastercard Standard «British Airways MasterCard Standard Debit Card» — Русский Стандарт
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Бонусы
- для путешествий
бонусная программа Avios: начисление баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на премиальные билеты авиакомпании British Airways; начисление баллов:
- 500 приветственных баллов (после совершения первой операции);
- 1 балл за каждые 65 руб. любых покупок;
- 1,5 балла за каждые 65 руб., потраченные на оплату услуг British Airways
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 200 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 100 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 до 65 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие бонусной программы;
- бесплатные выпуск и обслуживание карты
Особые ограничения
- возможна бесплатная доставка карты курьером по Москве
Дата актуализации
05.02.2019 09:45
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «British Airways» в 85 городах России
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
- Адрес
- 105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
- Сайт
- www.rsb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
(495) 748-07-48