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чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Выпуск и обслуживание 3 000 ₽ Выпуск и обслуживание 45 $ 3 000 руб. (эквивалент) Выпуск и обслуживание 40 € 3 000 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% (0%в ПАО "Росбанк") Снятие наличных в ПВН других банков 0,5% (0%в ПАО "Росбанк") Лимиты по операциям снятие наличных (в эквиваленте): до 25 000 долл. в день, до 100 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% Снятие наличных в ПВН других банков 0,5% Лимиты по операциям снятие наличных: до 25 000 долл. в день, до 100 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% Снятие наличных в ПВН других банков 0,5% Лимиты по операциям снятие наличных (в эквиваленте): до 25 000 долл. в день, до 100 000 долл. в месяц Дополнительная информация страхование выезжающих за рубеж на сумму 100 000 долл. - бесплатно;

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. (эквивалент) за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 54,75% годовых;

СМС-информирование - 45 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное страхование выезжающих за рубеж;

невысокая комиссия за снятие средств в сторонних устройствах Дата актуализации 12.02.2019 11:55 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.