Банк БКФ, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Классическая
MasterCard Platinum — Банк БКФ
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- стоимость обслуживания 0 $
- стоимость обслуживания 0 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Выпуск и обслуживание
0 $
Выпуск и обслуживание
0 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
0%
Снятие наличных в ПВН других банков
2,5%, мин. 250 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 2,5%, мин. 150 руб. (эквивалент)
- 0% - в банкоматах Росбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
2,5%, мин. 250 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 2,5%, мин. 150 руб. (эквивалент)
- 0% - в банкоматах Росбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
2,5%, мин. 250 руб. (эквивалент)
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- конвертация - по курсу банка, без комиссии;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- страхование выезжающих за рубеж - 1 500 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- бесплатный выпуск и обслуживание карты;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах сторонних банков
Минусы
- крупная комиссия за снятие средств в банкоматах / ПВН сторонних банков
Дата актуализации
12.02.2019 10:33
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Классическая» в 4 городах России
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Справочная информация
ООО «Банк Корпоративного Финансирования»
- Адрес
- 123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24
- Сайт
- www.cfb.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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