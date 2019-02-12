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Банк БКФ, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Классическая

MasterCard Platinum — Банк БКФ
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

2,5%, мин. 250 руб.

Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка, без комиссии;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
  • страхование выезжающих за рубеж - 1 500 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты;
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах сторонних банков
Минусы
  • крупная комиссия за снятие средств в банкоматах / ПВН сторонних банков
Дата актуализации
12.02.2019 10:33
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Классическая» в 4 городах России
1 946
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Справочная информация
ООО «Банк Корпоративного Финансирования»
Адрес
123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 24
Сайт
www.cfb.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(495) 514-08-10