Обслуживание карты Тип карты Mastercard Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип Выпуск и обслуживание 0 ₽ Выпуск и обслуживание 0 $ Выпуск и обслуживание 0 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 2,5%, мин. 250 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 2,5%, мин. 150 руб. (эквивалент)

0% - в банкоматах Росбанка Снятие наличных в ПВН других банков 2,5%, мин. 250 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 2,5%, мин. 150 руб. (эквивалент)

0% - в банкоматах Росбанка Снятие наличных в ПВН других банков 2,5%, мин. 250 руб. (эквивалент) Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу банка, без комиссии;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

страхование выезжающих за рубеж - 1 500 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

бесплатный выпуск и обслуживание карты;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах сторонних банков Минусы крупная комиссия за снятие средств в банкоматах / ПВН сторонних банков Дата актуализации 12.02.2019 10:33 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.