Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (PayPass) возможность привязки карты к Apple Pay / Google Pay Выпуск и обслуживание 1 000 ₽ Выпуск и обслуживание 30 $ Выпуск и обслуживание 25 € Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 150 000 руб. в месяц, 7% - свыше 150 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 150 000 руб. в месяц, 7% - свыше 150 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 2%, мин. 250 руб. - на территории РФ

3%, мин. 250 руб. - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 250 руб. - на территории РФ

3%, мин. 250 руб. - за пределами РФ Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 долл. (эквивалент) в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 2 000 долл. в месяц, 7% - свыше 2 000 долл. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 2 000 долл. в месяц, 7% - свыше 2 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 2%, мин. 7 долл. - на территории РФ

3%, мин. 7 долл. - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 7 долл. - на территории РФ

3%, мин. 7 долл. - за пределами РФ Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 2 000 евро в месяц, 7% - свыше 2 000 евро в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 2 000 евро в месяц, 7% - свыше 2 000 евро в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 2%, мин. 5,5 евро - на территории РФ

3%, мин. 5,5 евро - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 5,5 евро - на территории РФ

3%, мин. 5,5 евро - за пределами РФ Лимиты по операциям снятие наличных: до 10 000 долл. (эквивалент) в месяц Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах - 10 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;

конвертация - по курсу банка;

СМС-информирование - 60 руб. / 1 долл. / 1 евро ежемесячно Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы карта с технологией PayPass Минусы высокая стоимость обслуживания карты;

крупная комиссия за снятие в устройствах банка свыше 150 000 руб. / 2 000 долл. / 2 000 евро в месяц;

крупная комиссия за снятие наличных в банкоматах / ПВН сторонних банков за пределами РФ Дата актуализации 05.02.2019 14:27 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.