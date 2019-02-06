Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможность привязки к Samsung Pay Выпуск и обслуживание 700 ₽ Выпуск и обслуживание 11 $ со 2-го года: 25 долл.; стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ Выпуск и обслуживание 9 € со 2-го года: 25 евро; стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,75% Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 150 руб.

0,5% в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц (стоимость услуги по изменению суточного лимита - 200 руб.) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,75% (получение возможно только в рублях) Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 5 долл.

0,5% в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 5 долл. Лимиты по операциям снятие наличных: до 5 000 долл. в день, до 7 000 долл. в месяц (стоимость услуги по изменению суточного лимита - 200 руб.) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,75% (получение возможно только в рублях) Снятие наличных в банкоматах других банков 1,5%, мин. 5 евро

0,5% в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 5 евро Лимиты по операциям снятие наличных: до 5 000 евро в день, до 7 000 евро в месяц (стоимость услуги по изменению суточного лимита - 200 руб.) Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

СМС-информирование - 50 руб. / 1,5 долл. / 1,5 евро ежемесячно;

смена ПИН-кода - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);

конвертация - по курсу ЦБ по безналичным операциям, по курсу банка по наличным операциям, без комиссии Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы пониженная комиссия за снятие в банкоматах банков-партнеров Минусы наличие комиссии за снятие в ПВН банка Дата актуализации 06.02.2019 11:41 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.