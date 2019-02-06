Петербургский Социальный Коммерческий Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая MasterCard
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 700 ₽
- стоимость обслуживания 11 $
- стоимость обслуживания 9 €
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- возможность привязки к Samsung Pay
Выпуск и обслуживание
700 ₽
Выпуск и обслуживание
11 $
со 2-го года: 25 долл.; стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ
Выпуск и обслуживание
9 €
со 2-го года: 25 евро; стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,75%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 150 руб.
- 0,5% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 300 000 руб. в месяц (стоимость услуги по изменению суточного лимита - 200 руб.)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,75% (получение возможно только в рублях)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 5 долл.
- 0,5% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 5 долл.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 5 000 долл. в день, до 7 000 долл. в месяц (стоимость услуги по изменению суточного лимита - 200 руб.)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,75% (получение возможно только в рублях)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1,5%, мин. 5 евро
- 0,5% в банкоматах банков-партнеров
Снятие наличных в ПВН других банков
1,5%, мин. 5 евро
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 5 000 евро в день, до 7 000 евро в месяц (стоимость услуги по изменению суточного лимита - 200 руб.)
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- СМС-информирование - 50 руб. / 1,5 долл. / 1,5 евро ежемесячно;
- смена ПИН-кода - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. / 1 долл. / 1 евро за операцию (бесплатно в банкоматах банков-партнеров);
- конвертация - по курсу ЦБ по безналичным операциям, по курсу банка по наличным операциям, без комиссии
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах банков-партнеров
Минусы
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Дата актуализации
06.02.2019 11:41
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая MasterCard» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Петербургский социальный коммерческий банк»
- Адрес
- 191123, г. Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д. 42
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 200-35-65 — единая справочная служба