Газпромбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Расчетная
Mastercard Standard — Газпромбанкеще 3 карты
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 600 до 1 050 ₽
- стоимость обслуживания от 9 до 16 $
- стоимость обслуживания от 8 до 14 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
- JCB Standard
- UnionPay Classic
Технологические особенности
- чип
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay (для Visa и Mastercard)
Выпуск и обслуживание
600 - 1 050 ₽
1 000 руб. - UnionPay Classic, срок действия 2 года600 / 1 050 руб. единовременно - Visa, Mastercard и JCB при сроке действия карты 1 / 2 года
Выпуск и обслуживание
9 - 16 $
1 000 руб. - UnionPay Classic, срок действия 2 года600 / 1 050 руб. единовременно - Visa, Mastercard и JCB при сроке действия карты 1 / 2 года
Выпуск и обслуживание
8 - 14 €
1 000 руб. - UnionPay Classic, срок действия 2 года600 / 1 050 руб. единовременно - Visa, Mastercard и JCB при сроке действия карты 1 / 2 года
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5%, мин. 150 руб. (мин. 199 руб. для UnionPay Classic);
- 0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,5%, мин. 150 руб. (мин. 199 руб. для UnionPay Classic);
- 0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент; мин. 199 руб. для UnionPay Classic);
- 0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент; мин. 199 руб. для UnionPay Classic);
- 0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 2 400 долл. в день, до 16 000 долл. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);
- 0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);
- 0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 2 100 евро в день, до 14 000 евро в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;
- конвертация - по курсу банка, комиссия - 1% от суммы наличных операций;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети);
- выдача наличной иностранной валюты в сторонних банках на территории РФ не осуществляется;
- экстренные услуги за рубежом: перевыпуск карты - 17 000 руб., выдача наличных - 13 000 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование;
- льготное получение наличных в устройствах банков-партнеров
Особые ограничения
- возможен выпуск карты нерезидентам при формировании ими обеспечительного депозита на сумму от 15 000 руб. (эквивалент)
Дата актуализации
27.01.2019 18:00
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Расчетная» в 213 городах России
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
- Адрес
- 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
- ОГРН
- 1027700167110
- Сайт
- www.gazprombank.ru
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