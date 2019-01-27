Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Classic

Mastercard Standard

JCB Standard

UnionPay Classic Технологические особенности чип Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay (для Visa и Mastercard) Выпуск и обслуживание 600 - 1 050 ₽ 1 000 руб. - UnionPay Classic, срок действия 2 года600 / 1 050 руб. единовременно - Visa, Mastercard и JCB при сроке действия карты 1 / 2 года Выпуск и обслуживание 9 - 16 $ 1 000 руб. - UnionPay Classic, срок действия 2 года600 / 1 050 руб. единовременно - Visa, Mastercard и JCB при сроке действия карты 1 / 2 года Выпуск и обслуживание 8 - 14 € 1 000 руб. - UnionPay Classic, срок действия 2 года600 / 1 050 руб. единовременно - Visa, Mastercard и JCB при сроке действия карты 1 / 2 года Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 150 руб. (мин. 199 руб. для UnionPay Classic);

0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка Снятие наличных в ПВН других банков 0,5%, мин. 150 руб. (мин. 199 руб. для UnionPay Classic);

0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 1 000 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент; мин. 199 руб. для UnionPay Classic);

0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка Снятие наличных в ПВН других банков 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент; мин. 199 руб. для UnionPay Classic);

0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка Лимиты по операциям снятие наличных: до 2 400 долл. в день, до 16 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);

0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка Снятие наличных в ПВН других банков 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);

0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка Лимиты по операциям снятие наличных: до 2 100 евро в день, до 14 000 евро в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;

конвертация - по курсу банка, комиссия - 1% от суммы наличных операций;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети);

выдача наличной иностранной валюты в сторонних банках на территории РФ не осуществляется;

экстренные услуги за рубежом: перевыпуск карты - 17 000 руб., выдача наличных - 13 000 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

льготное получение наличных в устройствах банков-партнеров Особые ограничения возможен выпуск карты нерезидентам при формировании ими обеспечительного депозита на сумму от 15 000 руб. (эквивалент) Дата актуализации 27.01.2019 18:00 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.