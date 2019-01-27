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UnionPay Gold Технологические особенности чип Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay (для Visa и Mastercard) Выпуск и обслуживание 2 800 - 7 000 ₽ 2 800 / 5 600 руб. единовременно при сроке действия карты 1 / 2 года;

3 500 / 7 000 руб. при сроке действия карты 1 / 2 года и предоставлении полиса ВЗР Выпуск и обслуживание 42 - 105 $ 2 800 / 5 600 руб. (эквивалент) при сроке действия карты 1 / 2 года;

3 500 / 7 000 руб. (эквивалент) при сроке действия карты 1 / 2 года и предоставлении полиса ВЗР Выпуск и обслуживание 37 - 93 € 2 800 / 5 600 руб. (эквивалент) при сроке действия карты 1 / 2 года;

3 500 / 7 000 руб. (эквивалент) при сроке действия карты 1 / 2 года и предоставлении полиса ВЗР Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 150 руб. (мин. 199 руб. для Union Pay);

0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка Снятие наличных в ПВН других банков 0,5%, мин. 150 руб. (мин. 199 руб. для Union Pay);

0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент; мин. 199 руб. для Union Pay);

0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка Снятие наличных в ПВН других банков 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент; мин. 199 руб. для Union Pay);

0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка Лимиты по операциям снятие наличных: до 3 200 долл. в день, до 24 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);

0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка Снятие наличных в ПВН других банков 0,5%, мин. 150 руб. (эквивалент);

0,5% в банкоматах банков-участников корпоративной сети, банка "КУБ" и Белгазпромбанка Лимиты по операциям снятие наличных: до 2 800 евро в день, до 21 000 евро в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых, начиная с 8-го дня образования задолженности;

конвертация - по курсу банка, комиссия - 1% от суммы наличных операций;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах банков-участников корпоративной сети);

выдача наличной иностранной валюты в сторонних банках на территории РФ не осуществляется;

экстренные услуги за рубежом: перевыпуск карты - 17 000 руб., выдача наличных - 13 000 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

льготное получение наличных в устройствах банков-партнеров Минусы плата взимается сразу за весь срок действия карты Особые ограничения возможен выпуск карты нерезидентам при формировании ими обеспечительного депозита на сумму от 60 000 руб. (эквивалент) Дата актуализации 27.01.2019 18:00 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.