Вход
Кузнецкбизнесбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

MasterCard Standard — Кузнецкбизнесбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 750 ₽
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
Посмотрите дебетовые карты других банков с онлайн-заявкой
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
5,75%
5,75% годовых начисляются на остаток от 3 000 руб.; проценты не начисляются на остаток менее 3 000 руб.
Выпуск и обслуживание
750 ₽

со 2-го года: 550 руб.;

  • 200 руб. за выпуск;
  • 550 руб. за годовое обслуживание
Снятие наличных в банкоматах банка

0,5%

Снятие наличных в ПВН банка

0,5%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 2 000 долл. в сутки
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
  • комиссия за конвертацию по карте Mastercard - 0,5%, по карте Visa - 1%;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;
  • невысокая плата за СМС-информирование;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете
Минусы
  • взимание платы за выпуск карты дополнительно к стоимости обслуживания;
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка
Дата актуализации
29.01.2019 12:38
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 2 городах России
3 472
Вернуться в поиск
Справочная информация
АО «Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк»
Адрес
654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 89 Б
Отделения и банкоматы
в вашем городе Новокузнецк
Отделения 19
Банкоматы 83
посмотреть на карте
Телефоны
(3843) 70-38-88