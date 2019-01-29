Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Classic

Mastercard Standard Технологические особенности чип Начисление процентов на остаток средств на счете 5,75% годовых начисляются на остаток от 3 000 руб.; проценты не начисляются на остаток менее 3 000 руб. 5,75% Выпуск и обслуживание 750 ₽ со 2-го года: 550 руб.; 200 руб. за выпуск;

550 руб. за годовое обслуживание Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных в эквиваленте: 2 000 долл. в сутки Дополнительная информация СМС-информирование - 50 руб. в месяц;

комиссия за конвертацию по карте Mastercard - 0,5%, по карте Visa - 1%;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;

невысокая плата за СМС-информирование;

начисление процентов на остаток средств на картсчете Минусы взимание платы за выпуск карты дополнительно к стоимости обслуживания;

наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка Дата актуализации 29.01.2019 12:38 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.