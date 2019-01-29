Кузнецкбизнесбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
MasterCard Standard — Кузнецкбизнесбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 750 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Classic
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
5,75%
5,75% годовых начисляются на остаток от 3 000 руб.; проценты не начисляются на остаток менее 3 000 руб.
Выпуск и обслуживание
750 ₽
со 2-го года: 550 руб.;
- 200 руб. за выпуск;
- 550 руб. за годовое обслуживание
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 100 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных в эквиваленте: 2 000 долл. в сутки
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- комиссия за конвертацию по карте Mastercard - 0,5%, по карте Visa - 1%;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков;
- невысокая плата за СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете
Минусы
- взимание платы за выпуск карты дополнительно к стоимости обслуживания;
- наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка
Дата актуализации
29.01.2019 12:38
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный банк «Кузнецкбизнесбанк»
- Адрес
- 654080, Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д. 89 Б
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Новокузнецк
- Телефоны
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(3843) 70-38-88