Начисление процентов на остаток средств на счете

5,5% годовых начисляются при среднемесячном остатке 10 000 рублей и более, а также при совершении расходных операций в календарном месяце на сумму 10 000 рублей и более; проценты не начисляются при остатке менее 10 000 руб.

5,5%