Солид Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Доходная
MasterCard Standard — Солид Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 600 ₽
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Standard
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Начисление процентов на остаток средств на счете
5,5%
5,5% годовых начисляются при среднемесячном остатке 10 000 рублей и более, а также при совершении расходных операций в календарном месяце на сумму 10 000 рублей и более; проценты не начисляются при остатке менее 10 000 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 600 ₽
со 2-го года: 0-600 руб.
- 50 руб. в месяц за обслуживание;
- плата за обслуживание не взимается при общей сумме безналичных операций 3 000 руб. и более в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0,8% - в банкоматах Росбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 2%, мин. 250 руб.
- 0,8% - в ПВН Росбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и пвн банка: 100 000 руб. в сутки, 300 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- конвертация - по курсу банка;
- СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
- плата за возникновение неразрешенного овердрафта - 68% годовых (свыше трех рабочих дней с даты возникновения задолженности)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- возможно бесплатное обслуживание при соблюдении требований банка;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН Росбанка
Дата актуализации
06.02.2019 13:14
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Доходная» в 21 городе России
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Справочная информация
АО «Солид Банк»
- Адрес
- 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Адмирала Фокина, д. 25
- Сайт
- www.solidbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
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(423) 226-57-22