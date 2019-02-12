НИКО-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Дебетовая Мир
Мир Классическая — Нико-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 500 до 650 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- чип
Выпуск и обслуживание
500 - 650 ₽
- 500 руб. - моментальная карта срок действия от 1-го до 2-х лет
- 650 руб. единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 150 руб.
- 0% - в банкоматах банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, Банк ВТБ и Совкомбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1,5%, мин. 200 руб.
- 0% - в ПВН банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, Банк ВТБ и Совкомбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и ПВН: 150 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- возможно оформить моментальную неименную карту;
- СМС-информирование - 35 руб. в месяц;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
- неустойка за технический овердрафт - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая плата за СМС-информирование;
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров
Особые ограничения
- плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 3 года;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" (партнерами программы лояльности являются только розничные предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Республики Крым)
Дата актуализации
12.02.2019 15:39
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир» в 8 городах России
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Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
- Адрес
- 460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
- Отделения и банкоматы
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