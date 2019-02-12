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НИКО-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
системы Мир Классическая

Дебетовая Мир

Мир Классическая — Нико-Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 500 до 650 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • чип
Выпуск и обслуживание
500 - 650 ₽
  • 500 руб. - моментальная карта срок действия от 1-го до 2-х лет
  • 650 руб. единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 150 руб.
  • 0% - в банкоматах банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, Банк ВТБ и Совкомбанка
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 1,5%, мин. 200 руб.
  • 0% - в ПВН банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, Банк ВТБ и Совкомбанка
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах и ПВН: 150 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • возможно оформить моментальную неименную карту;
  • СМС-информирование - 35 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
  • неустойка за технический овердрафт - 36,5% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая плата за СМС-информирование;
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров
Особые ограничения
  • плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 3 года;
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" (партнерами программы лояльности являются только розничные предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Республики Крым)
Дата актуализации
12.02.2019 15:39
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Мир» в 8 городах России
4 848
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Справочная информация
ПАО «Новый инвестиционно-коммерческий оренбургский банк развития промышленности»
Адрес
460000, г. Оренбург, ул. Правды, д. 14
Отделения и банкоматы
в вашем городе Оренбург
Отделения 8
Банкоматы 16
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Телефоны
(3532) 34-00-34