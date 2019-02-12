Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности моментальная выдача карты

чип Выпуск и обслуживание 500 - 650 ₽ 500 руб. - моментальная карта срок действия от 1-го до 2-х лет

650 руб. единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб.

0% - в банкоматах банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, Банк ВТБ и Совкомбанка Снятие наличных в ПВН других банков 1,5%, мин. 200 руб.

0% - в ПВН банка Оренбург, банка Русь, Газпромбанка, Банк ВТБ и Совкомбанка Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах и ПВН: 150 000 руб. в сутки, 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация возможно оформить моментальную неименную карту;

СМС-информирование - 35 руб. в месяц;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;

неустойка за технический овердрафт - 36,5% годовых Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая плата за СМС-информирование;

невысокая стоимость обслуживания карты;

отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банков-партнеров Особые ограничения плата за обслуживание взимается единовременно за весь срок ее действия - 3 года;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" (партнерами программы лояльности являются только розничные предприятия Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и Республики Крым) Дата актуализации 12.02.2019 15:39 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.