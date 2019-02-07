Томскпромстройбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Дебетовая
Visa Classic — Томскпромстройбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Classic
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
0 ₽
со 2-года 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0,5%
Снятие наличных в ПВН банка
0,5%
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 300 руб.
- 1% - в банкоматах Уралсиб
Снятие наличных в ПВН других банков
- 1%, мин. 300 руб.
- 1% - в ПВН Уралсиб
Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в сутки
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 59 руб. в месяц, начиная со второго;
- запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
- конвертация - по курсу банка;
- неразрешенный овердрафт - 146% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные выпуск и обслуживание карты на 1-й год;
- невысокая стоимость обслуживания карты со 2-года;
- пониженная комиссия за снятие в банкоматах / ПВН банка Уралсиб
Минусы
- наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка
Дата актуализации
07.02.2019 15:27
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 6 городах России
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Справочная информация
ПАО «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
- Адрес
- 634061, г. Томск, просп. Фрунзе, д. 90
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Томск
- Телефоны
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(3822) 26-59-31