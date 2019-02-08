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Левобережный, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Карта болельщика

Visa Classic «ХК «Сибирь»» — Левобережный
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • cash back до 5%
  • бонусная программа
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Classic
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
от 1 до 5%
  • 5% от суммы в категории "Сюрприз" («Метро и электрички», «Автобусные линии, сувениры», «Такси» на 1 квартал 2019г.);
  • 1% – при количестве операций 15 и более в месяц (на сумму более 10 000 руб.);

мин.сумма выплаты - 150 руб., макс. - 1 000 руб. в месяц

Бонусы
  • для путешествий

совместная программа банка и онлайн-сервиса для путешествий OneTwoTrip: за покупки по карте предусмотрено начисление бонусных баллов, которые в дальнейшем можно использовать для оплаты услуг на сайте OneTwoTrip; начисление бонусных баллов:

  • 500 бонусных баллов за первоначальную регистрацию в программе;
  • 1 балл за каждые потраченные 100 руб. при оплате картой товаров, работ, услуг;
  • 1% от стоимости услуг по авиаперевозке, оплаченных на сайте партнера с использованием карты;
  • 2% от стоимости услуг по ж/д перевозке, оплаченных на сайте партнера с использованием карты;
  • 4% от стоимости гостиничных услуг, оплаченных на сайте партнера с использованием карты

срок действия всех бонусов - 3 года; клиенту доступен либо cash-back, либо бонусная программа

Начисление процентов на остаток средств на счете
3%
Выпуск и обслуживание
0 ₽

со 2-го года: 0/500 руб.; при отсутствии действующего абонемента на посещение ЛДС "Сибирь" годовое обслуживание составит 500 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

2%, мин. 120 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в сутки, 200 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • скидка 10% на сувенирную продукцию клуба в точках продажи в ЛДС "Сибирь", скидка 10% на сувенирную продукцию клуба в официальном магазине атрибутики клуба в интернете - http://shop.hcsibir.ru, скидки в организациях - партнерах клуба;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
  • СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back или бонусной программы;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете;
  • возможность отмены платы за годовое обслуживание со второго года;
  • бесплатный выпуск и обслуживание карты в первый год;
  • невысокая комиссия за снятие средств в банкоматах сторонних банков;
  • карта с технологией PayWave
Особые ограничения
  • карта оформляется в рамках пакета «Славься, Сибирь!»;
  • карта выпускается банком исключительно по инициативе и с разрешения хоккейного клуба «Сибирь», обязательным условием для выпуска карты является наличие действующего абонемента на хоккейные матчи;
  • клиенту доступен либо cash-back, либо бонусная программа
Дата актуализации
08.02.2019 12:50
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта болельщика» в 41 городе России
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Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
Адрес
630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
Отделения и банкоматы
в вашем городе Новосибирск
Отделения 16
Банкоматы 90
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Телефоны
8 800 333-35-55 — единая справочная служба