Обслуживание карты Тип карты Золотая Корона Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 490 ₽ со 2-го года: 240 руб.; 250 руб. за выпуск;

240 руб. в год за обслуживание Снятие наличных в банкоматах банка 1% Снятие наличных в ПВН банка 1% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% Снятие наличных в ПВН других банков 0% Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 руб. разовая операция, 100 000 руб. в сутки Дополнительная информация СМС-информирование - 45 руб. в месяц, начиная с третьего месяца Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков Минусы наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка;

взимание платы за выпуск карты дополнительно к стоимости обслуживания Дата актуализации 30.01.2019 15:14 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.