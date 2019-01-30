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Муниципальный Камчатпрофитбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Пенсионная

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 320 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Золотая Корона
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
320 ₽

со 2-го года: 120 руб.;

  • 200 руб. за выпуск;
  • 120 руб. в год за обслуживание
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

0%

Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. - разовая операция, 500 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 45 руб. в месяц, начиная с третьего месяца (скидка 50%, при условии поступления перечислений от ПФР на счет в предыдущем месяце)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • отсутствие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН сторонних банков
Минусы
  • взимание платы за выпуск карты дополнительно к стоимости обслуживания
Особые ограничения
  • карта оформляется при предъявлении пенсионного удостоверения
Дата актуализации
30.01.2019 15:03
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 7 городах России
2 683
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк»
Адрес
683032, Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Артиллерийская, д. 5/1
Отделения и банкоматы
в вашем городе Петропавловск-Камчатский
Отделения 6
Банкоматы 21
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Телефоны
(4152) 46-92-09