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Черноморский банк развития и реконструкции, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
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Личная

Мир — Черноморский банк развития и реконструкции
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 500 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • чип
Выпуск и обслуживание
500 ₽

единовременно за выпуск карты и обслуживание в течение всего срока действия (3 года)

Снятие наличных в банкоматах банка

1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

1,5%, мин. 200 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1,5%, мин. 200 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 50 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц; совершение операций в торгово-сервисной сети: 50 000 руб. в день, 1 000 000 руб. в месяц; изменение лимитов - 150 руб.,максимальная сумма снятия денежных средств в сутки может быть установлена в сумме 250 000 руб.
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 50 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 50 руб.;
  • проценты за пользование неразрешенным овердрафтом - 45% годовых
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая стоимость обслуживания
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах / кассах банка
Особые ограничения
  • плата за обслуживание оплачивается единовременно за весь срок действия карты - 3 года
Дата актуализации
11.02.2019 12:27
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Личная» в 22 городах России
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Справочная информация
АО «Черноморский банк развития и реконструкции»
Адрес
295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24
Отделения и банкоматы
в вашем городе Симферополь
Отделения 6
Банкоматы 3
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Телефоны
(3652) 54-89-05