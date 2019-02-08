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Левобережный, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Молодежная

Mastercard Standard — Левобережный
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 100 ₽
  • cash back до 5%
  • бонусная программа
  • Mastercard Standard — Левобережный
  • Visa Classic — Левобережный
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Classic
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи
  • возможна привязка карты Mastercard к Apple Pay / Google Pay
Cash Back
от 1 до 5%
  • 5% от суммы в категории "Сюрприз" («Метро и электрички», «Автобусные линии, сувениры», «Такси» на 1 квартал 2019г.);
  • 1% – при количестве операций 15 и более в месяц (на сумму более 10 000 руб.);

мин. сумма выплаты - 150 руб., макс. - 1 000 руб. в месяц

Бонусы
  • для путешествий

совместная программа банка и онлайн-сервиса для путешествий OneTwoTrip: за покупки по карте предусмотрено начисление бонусных баллов, которые в дальнейшем можно использовать для оплаты услуг на сайте OneTwoTrip; начисление бонусных баллов:

  • 500 бонусных баллов за первоначальную регистрацию в программе;
  • 1 балл за каждые потраченные 100 руб. при оплате картой товаров, работ, услуг;
  • 1% от стоимости услуг по авиаперевозке, оплаченных на сайте партнера с использованием карты;
  • 2% от стоимости услуг по ж/д перевозке, оплаченных на сайте партнера с использованием карты;
  • 4% от стоимости гостиничных услуг, оплаченных на сайте партнера с использованием карты

срок действия всех бонусов - 3 года; клиенту доступен либо cash-back, либо бонусная программа

Начисление процентов на остаток средств на счете
0,2% годовых начисляется на остаток средств при хранении до 30 дней, от 31 дня – 4% годовых
Выпуск и обслуживание
100 ₽

со 2-го года: 150 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

2%, мин. 120 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 100 000 руб. в сутки, 200 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;
  • СМС-информирование тариф "Базовый" - 20 руб. в месяц, "Стандарт" - 59 руб. в месяц, "Максимум" - 100 руб. в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 до 25 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете;
  • невысокая стоимость обслуживания карты;
  • невысокая комиссия за снятие средств в банкоматах сторонних банков;
  • карта с технологией PayWave
Особые ограничения
  • карта оформляется в рамках тарифного плана "Молодежный";
  • пакет «Молодежный» предназначен для молодых людей в возрасте до 25 лет;
  • клиенту доступен либо cash-back, либо бонусная программа
Дата актуализации
08.02.2019 12:54
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Молодежная» в 41 городе России
10 732
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Справочная информация
ПАО «Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный»
Адрес
630054, г. Новосибирск, ул. Плахотного, дом 25/1
Отделения и банкоматы
в вашем городе Новосибирск
Отделения 16
Банкоматы 90
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Телефоны
8 800 333-35-55 — единая справочная служба