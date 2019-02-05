Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gold Технологические особенности чип Выпуск и обслуживание 1 500 ₽ плата взимается за весь срок действия карты – 4 года Выпуск и обслуживание 25 $ плата взимается за весь срок действия карты – 4 года Выпуск и обслуживание 25 € плата взимается за весь срок действия карты – 4 года Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1% от суммы, мин. 150 руб.

1% от суммы в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1% от суммы, мин. 150 руб.

1% от суммы в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных в день - до 300 000 руб., в месяц - до 1 500 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1% от суммы, мин. 150 руб. (эквивалент)

1% от суммы в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1% от суммы, мин. 150 руб. (эквивалент)

1% от суммы в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных в день - до 300 000 руб., в месяц - до 1 500 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1% от суммы, мин. 150 руб. (эквивалент)

1% от суммы в банкоматах банков-партнеров Снятие наличных в ПВН других банков 1% от суммы, мин. 150 руб. (эквивалент)

1% от суммы в ПВН банков-партнеров Лимиты по операциям снятие наличных в день - до 300 000 руб., в месяц - до 1 500 000 руб. Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 50% годовых от суммы задолженности;

конвертация по курсу банка, комиссия - 3% от суммы;

СМС-информирование - 59 руб. / 1 долл. / 1 евро в месяц;

смена ПИН-кода в банкоматах - 30 руб. за каждую транзакцию;

запрос баланса в устройствах других банков - 30 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты Дата актуализации 05.02.2019 15:31 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.