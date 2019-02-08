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Банк Финсервис, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

ISIC / ITIC

MasterCard Standard «ISIC» — Банк Финсервис
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 600 ₽
  • MasterCard Standard «ISIC» — Банк Финсервис
  • MasterCard Standard «ITIC» — Банк Финсервис
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • карта является международным удостоверением, подтверждающим статус учащегося (ISIC) или преподавателя (ITIC) во всем мире
Выпуск и обслуживание
600 ₽

единовременно за выпуск (срок действия карты - 2 года)

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0,5%, мин. 100 руб. (0,5% в банкоматах Группы ВТБ)

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 150 руб.

Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 1,5% от суммы наличных операций
Требования к держателю карты
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • пониженная комиссия за получение наличных в банкоматах Группы ВТБ
Особые ограничения
  • карты для учащихся и преподавателей
Дата актуализации
08.02.2019 14:49
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «ISIC / ITIC» в 15 городах России
5 717
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Справочная информация
АО «Банк Финсервис»
Адрес
121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д. 23а
Сайт
www.finsb.ru
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Телефоны
8 800 200-07-67 — единая справочная служба