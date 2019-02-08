Обслуживание карты Тип карты Mastercard Standard Технологические особенности технология 3D Secure

чип карта является международным удостоверением, подтверждающим статус учащегося (ISIC) или преподавателя (ITIC) во всем мире Выпуск и обслуживание 600 ₽ единовременно за выпуск (срок действия карты - 2 года) Выпуск и обслуживание 9 $ 600 руб. (эквивалент) единовременно за выпуск (срок действия карты - 2 года) Выпуск и обслуживание 8 € 600 руб. (эквивалент) единовременно за выпуск (срок действия карты - 2 года) Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 100 руб. (0,5% в банкоматах Группы ВТБ) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 100 руб. (эквивалент)

0,5% в банкоматах Группы ВТБ Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0,5% Снятие наличных в ПВН банка 0,5% Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5%, мин. 100 руб. (эквивалент)

0,5% в банкоматах Группы ВТБ Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент) Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;

СМС-информирование - бесплатно;

конвертация - по курсу ЦБ, комиссия - 1,5% от суммы наличных операций Требования к держателю карты Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

пониженная комиссия за получение наличных в банкоматах Группы ВТБ Особые ограничения карты для учащихся и преподавателей Дата актуализации 08.02.2019 14:49 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.