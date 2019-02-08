Обслуживание карты Тип карты

на выбор Visa Gold

Mastercard Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможна привязка карты Mastercard к Apple Pay / Google Pay Cash Back от 1 до 5% 5% от суммы в категории "Сюрприз" («Метро и электрички», «Автобусные линии, сувениры», «Такси» на 1 квартал 2019г.);

1% – при количестве операций 15 и более в месяц (на сумму более 10 000 руб.); мин. сумма выплаты - 150 руб., макс. - 1 000 руб. в месяц Бонусы для путешествий совместная программа банка и онлайн-сервиса для путешествий OneTwoTrip: за покупки по карте предусмотрено начисление бонусных баллов, которые в дальнейшем можно использовать для оплаты услуг на сайте OneTwoTrip; начисление бонусных баллов: 500 бонусных баллов за первоначальную регистрацию в программе;

1 балл за каждые потраченные 100 руб. при оплате картой товаров, работ, услуг;

1% от стоимости услуг по авиаперевозке, оплаченных на сайте партнера с использованием карты;

2% от стоимости услуг по ж/д перевозке, оплаченных на сайте партнера с использованием карты;

4% от стоимости гостиничных услуг, оплаченных на сайте партнера с использованием карты срок действия всех бонусов - 3 года; клиенту доступен либо cash-back, либо бонусная программа Начисление процентов на остаток средств на счете 0,2% годовых начисляется на остаток средств при хранении до 30 дней, от 31 дня – 4% годовых от 0,2% до 4% Выпуск и обслуживание 1 500 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 120 руб Лимиты по операциям снятие наличных: 100 000 руб. в сутки, 200 000 руб. в месяц Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб.;

СМС-информирование тариф "Базовый" - 20 руб. в месяц, "Стандарт" - 59 руб. в месяц, "Максимум" - 100 руб. в месяц Требования к держателю карты Возраст от 26 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back или бонусной программы;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

невысокая стоимость обслуживания;

невысокая комиссия за снятие средств в банкоматах сторонних банков Особые ограничения для клиентов старше 26 лет на момент открытия счета;

карта оформляется в рамках тарифного плана "Практичный";

клиенту доступен либо cash-back, либо бонусная программа Дата актуализации 08.02.2019 12:50 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.