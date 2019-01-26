Обслуживание карты Тип карты Mastercard Gift Технологические особенности неименная Выпуск и обслуживание 100 ₽ единовременно за выпуск карты Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков не предусмотрено Снятие наличных в ПВН других банков не предусмотрено Лимиты по операциям покупки: до 200 000 руб. в месяц; снятие наличных: до 5 000 руб. в сутки, до 40 000 руб. в месяц Дополнительная информация возможен перевыпуск карты при размагничивании магнитной полосы, если по карте не было совершено ни одной расходной операции;

СМС-информирование - бесплатно;

платежный лимит - до 60 000 руб.;

пополнение в сети обслуживания банка и банковских платежных агентов - бесплатно;

после окончания срока действия карты клиент может перевести с нее остаток денежных средств на банковский счет;

запрос баланса в устройствах банка - бесплатно Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование Особые ограничения держателем карты становится лицо, прошедшее процедуру упрощенной идентификации при получении карты и активировавшее карту; передача карты третьим лицам не допускается Дата актуализации 26.01.2019 22:56 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.