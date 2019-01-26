Газпромбанк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
Предоплаченная
MasterCard Gift «Подарочная карта» — Газпромбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 100 ₽
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gift
Технологические особенности
- неименная
Выпуск и обслуживание
100 ₽
единовременно за выпуск карты
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Лимиты по операциям
покупки: до 200 000 руб. в месяц; снятие наличных: до 5 000 руб. в сутки, до 40 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- возможен перевыпуск карты при размагничивании магнитной полосы, если по карте не было совершено ни одной расходной операции;
- СМС-информирование - бесплатно;
- платежный лимит - до 60 000 руб.;
- пополнение в сети обслуживания банка и банковских платежных агентов - бесплатно;
- после окончания срока действия карты клиент может перевести с нее остаток денежных средств на банковский счет;
- запрос баланса в устройствах банка - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатное СМС-информирование
Особые ограничения
- держателем карты становится лицо, прошедшее процедуру упрощенной идентификации при получении карты и активировавшее карту; передача карты третьим лицам не допускается
Дата актуализации
26.01.2019 22:56
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Предоплаченная» в 213 городах России
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Справочная информация
АО «Газпромбанк»
- Адрес
- 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, корп. 1.
- ОГРН
- 1027700167110
- Сайт
- www.gazprombank.ru
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