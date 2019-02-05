программа Miles & More: начисление бонусных миль за покупки, которые в дальнейшем можно потратить на билеты от авиакомпании Lufthansa Group и других партнеров программы, повышение класса обслуживания, отели и другие вознаграждения

2 500 приветственных миль после первой покупки по карте;

1 миля за каждые 50 руб. покупок

при выборе рублей в качестве валюты совершения операции за рубежом покупка не будет учитываться для целей акции по начислению миль