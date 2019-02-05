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Русский Стандарт, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Miles & More Gold

Visa Gold «Miles & More» — Русский Стандарт
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 2 750 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Бонусы
  • для путешествий

программа Miles & More: начисление бонусных миль за покупки, которые в дальнейшем можно потратить на билеты от авиакомпании Lufthansa Group и других партнеров программы, повышение класса обслуживания, отели и другие вознаграждения

  • 2 500 приветственных миль после первой покупки по карте;
  • 1 миля за каждые 50 руб. покупок

при выборе рублей в качестве валюты совершения операции за рубежом покупка не будет учитываться для целей акции по начислению миль

Выпуск и обслуживание
2 750 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 200 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 200 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых начисляется с 11-го дня расчетного периода, следующего за периодом, в котором возникла задолженность;
  • страхование путешественников, покупок по карте и полис для оформления визы - бесплатно;
  • скидки до 30% в магазинах, ресторанах, туристических агентствах и салонах красоты по программе "Клуб скидок";
  • специальные предложения на портале travel.rsb.ru на авиабилеты, отели, а также на оформление страхового полиса со скидкой до 5%
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 до 65 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бонусная программа;
  • бесплатные СМС-информирование и программы страхования
Особые ограничения
  • бесплатная доставка в Москве
Дата актуализации
05.02.2019 09:21
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Miles & More Gold» в 85 городах России
77 353
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Справочная информация
АО «Банк Русский Стандарт»
Адрес
105187, г. Москва, ул. Ткацкая, д. 36
Сайт
www.rsb.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 28
Банкоматы 48
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Телефоны
(495) 748-07-48