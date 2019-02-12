Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Cash Back от 1 до 5% при безналичном обороте по карте от 10 000 руб. / 150 долл. / 150 евро (макс. 5 000 руб. в месяц): 5% за покупки в кафе, ресторанах, барах, такси, театрах, цирках, кино;

1% за прочие покупки;

до 10% по временным акциям Начисление процентов на остаток средств на счете 4,5% годовых на остаток 15 000-100 000 руб., 5,5% годовых - от 100 000,01 руб. от 4,5% до 5,5% Начисление процентов на остаток средств на счете 0,25% годовых на остаток 250-1 500 долл., 0,5% годовых - от 1 500,01 долл. от 0,25% до 0,5% Начисление процентов на остаток средств на счете 0,25% годовых на остаток 250-1 500 евро, 0,5% годовых - от 1 500,01 евро от 0,25% до 0,5% Выпуск и обслуживание 0 - 1 089 ₽ со 2-го года: 0-1 188 руб. по 99 руб. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее при выполнении одного из условий: оборот по карте в ТСП от 20 000 руб.; неснижаемый остаток на счете карты в отчетном месяце от 30 000 руб.

Выпуск и обслуживание 0 - 17 $ со 2-го года: 0-18 долл. по 1,5 долл. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее при выполнении одного из условий (в эквиваленте): оборот по карте в ТСП от 20 000 руб.; неснижаемый остаток на счете карты в отчетном месяце от 30 000 руб.

Выпуск и обслуживание 0 - 17 € со 2-го года: 0-18 евро по 1,5 евро в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее при выполнении одного из условий (в эквиваленте): оборот по карте в ТСП от 20 000 руб.; неснижаемый остаток на счете карты в отчетном месяце от 30 000 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% / 1%, мин. 199 руб. при снятии свыше 20 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% / 1%, мин. 199 руб. при снятии свыше 20 000 руб. в месяц Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день и в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% / 1%, мин. 4 долл. при снятии свыше 300 долл. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% / 1%, мин. 4 долл. при снятии свыше 300 долл. в месяц Лимиты по операциям снятие наличных: до 2 300 долл. в день и в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% / 1%, мин. 4 евро при снятии свыше 300 евро в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0% / 1%, мин. 4 евро при снятии свыше 300 евро в месяц Лимиты по операциям снятие наличных: до 2 300 евро в день и в месяц Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 48% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;

СМС-информирование - 45 руб. (эквивалент) ежемесячно (тариф Базовый) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы начисление процентов на остаток;

наличие cash back;

предусмотрена возможность бесплатного обслуживания Дата актуализации 12.02.2019 10:18 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.