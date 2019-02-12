Фреш-карта
- стоимость обслуживания от 0 до 1 089 ₽
- cash back до 5%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 17 $
- cash back до 5%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 0 до 17 €
- cash back до 5%
- начисление процентов на остаток
- Mastercard World
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
при безналичном обороте по карте от 10 000 руб. / 150 долл. / 150 евро (макс. 5 000 руб. в месяц):
- 5% за покупки в кафе, ресторанах, барах, такси, театрах, цирках, кино;
- 1% за прочие покупки;
- до 10% по временным акциям
со 2-го года: 0-1 188 руб.
по 99 руб. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее при выполнении одного из условий:
- оборот по карте в ТСП от 20 000 руб.;
- неснижаемый остаток на счете карты в отчетном месяце от 30 000 руб.
со 2-го года: 0-18 долл.
по 1,5 долл. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее при выполнении одного из условий (в эквиваленте):
- оборот по карте в ТСП от 20 000 руб.;
- неснижаемый остаток на счете карты в отчетном месяце от 30 000 руб.
со 2-го года: 0-18 евро
по 1,5 евро в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее при выполнении одного из условий (в эквиваленте):
- оборот по карте в ТСП от 20 000 руб.;
- неснижаемый остаток на счете карты в отчетном месяце от 30 000 руб.
0%
0%
0% / 1%, мин. 199 руб. при снятии свыше 20 000 руб. в месяц
0% / 1%, мин. 199 руб. при снятии свыше 20 000 руб. в месяц
0%
0%
0% / 1%, мин. 4 долл. при снятии свыше 300 долл. в месяц
0% / 1%, мин. 4 долл. при снятии свыше 300 долл. в месяц
0%
0%
0% / 1%, мин. 4 евро при снятии свыше 300 евро в месяц
0% / 1%, мин. 4 евро при снятии свыше 300 евро в месяц
- конвертация - по курсу банка;
- плата за неразрешенный овердрафт - 48% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
- СМС-информирование - 45 руб. (эквивалент) ежемесячно (тариф Базовый)
- не требуется
- не требуется
- начисление процентов на остаток;
- наличие cash back;
- предусмотрена возможность бесплатного обслуживания
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
- Сайт
- www.minbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 100-74-74 — единая справочная служба