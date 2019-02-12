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Московский Индустриальный Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Фреш-карта

MasterCard World «ФРЕШ-карта» — Московский Индустриальный Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 089 ₽
  • cash back до 5%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back
от 1 до 5%

при безналичном обороте по карте от 10 000 руб. / 150 долл. / 150 евро (макс. 5 000 руб. в месяц):

  • 5% за покупки в кафе, ресторанах, барах, такси, театрах, цирках, кино;
  • 1% за прочие покупки;
  • до 10% по временным акциям
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 4,5% до 5,5%
4,5% годовых на остаток 15 000-100 000 руб., 5,5% годовых - от 100 000,01 руб.
Выпуск и обслуживание
0 - 1 089 ₽

со 2-го года: 0-1 188 руб.

  • по 99 руб. в месяц, плата не взимается в 1-й месяц и далее при выполнении одного из условий:

    • оборот по карте в ТСП от 20 000 руб.;
    • неснижаемый остаток на счете карты в отчетном месяце от 30 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0%

Снятие наличных в банкоматах других банков

0% / 1%, мин. 199 руб. при снятии свыше 20 000 руб. в месяц

Снятие наличных в ПВН других банков

0% / 1%, мин. 199 руб. при снятии свыше 20 000 руб. в месяц

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 150 000 руб. в день и в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 48% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,5 евро за операцию;
  • СМС-информирование - 45 руб. (эквивалент) ежемесячно (тариф Базовый)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • начисление процентов на остаток;
  • наличие cash back;
  • предусмотрена возможность бесплатного обслуживания
Дата актуализации
12.02.2019 10:18
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Фреш-карта» в 113 городах России
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Справочная информация
ПАО «Московский Индустриальный банк»
Адрес
115419, г. Москва, ул. Орджоникидзе, д. 5
Сайт
www.minbank.ru
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Телефоны
8 800 100-74-74 — единая справочная служба