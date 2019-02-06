Бонусная программа "Спасибо от Сбербанка": начисление бонусов "спасибо" за каждые полные 100 руб. покупок, которые в дальнейшем можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах Программы, а также на сайтах порталах "Впечатления", "Путешествия", "Онлайн Маркет" из расчета 1 бонус= 1 руб. скидки. В зависимости от уровня привилегий в Программе клиенты могут получать больше бонусов и обменивать их на рубли:

0,5% за покупки по карте;

до 20% бонусов за покупки в магазинах партнеров;

дополнительные бонусы начисляются в зависимости от уровня привилегий в Программе;

повышенные бонусы:

10% на АЗС, за поездки на Gett и Яндекс.Такси (макс. 1 000 бонусов в месяц);

5% в кафе и ресторанах (макс. 2 000 бонусов в месяц);

1,5% за покупки в супермаркетах

общая сумма повышенных бонусов в месяц - не более 5 000, далее бонусы продолжают начисляться по базовой ставке 0,5%

срок действия бонусов - 3 года, если бонусы не были использованы в течение 36 месяцев и более с даты их начисления, они аннулируются