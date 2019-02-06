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Карта с большими бонусами

Visa Platinum «Карта Visa с большими бонусами» — Сбербанк России
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 4 900 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Platinum
Технологические особенности
  • индивидуальный дизайн
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
Бонусы
  • заправки
  • супермаркеты
  • другое

Бонусная программа "Спасибо от Сбербанка": начисление бонусов "спасибо" за каждые полные 100 руб. покупок, которые в дальнейшем можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах Программы, а также на сайтах порталах "Впечатления", "Путешествия", "Онлайн Маркет" из расчета 1 бонус= 1 руб. скидки. В зависимости от уровня привилегий в Программе клиенты могут получать больше бонусов и обменивать их на рубли:

  • 0,5% за покупки по карте;
  • до 20% бонусов за покупки в магазинах партнеров;
  • дополнительные бонусы начисляются в зависимости от уровня привилегий в Программе;

повышенные бонусы:

  • 10% на АЗС, за поездки на Gett и Яндекс.Такси (макс. 1 000 бонусов в месяц);
  • 5% в кафе и ресторанах (макс. 2 000 бонусов в месяц);
  • 1,5% за покупки в супермаркетах

общая сумма повышенных бонусов в месяц - не более 5 000, далее бонусы продолжают начисляться по базовой ставке 0,5%

срок действия бонусов - 3 года, если бонусы не были использованы в течение 36 месяцев и более с даты их начисления, они аннулируются

Выпуск и обслуживание
4 900 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0% / 0,5% от суммы превышения суточного лимита

Снятие наличных в банкоматах других банков

1%, мин. 100 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 500 000 руб. в день, до 5 000 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. (эквивалент) за операцию;
  • экстренная выдача наличных за рубежом - бесплатно;
  • СМС-информирование - бесплатно
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • постоянная
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Экспертиза
Плюсы
  • невысокая комиссия за снятие наличных в сторонних устройствах;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • наличие бонусной программы
Дата актуализации
06.02.2019 13:54
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Карта с большими бонусами» в 7235 городах России
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Справочная информация
ПАО «Сбербанк России»
Адрес
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
Сайт
www.sberbank.ru
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Телефоны
8 800 555-55-50 — единая справочная служба
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