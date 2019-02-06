Карта с большими бонусами
- стоимость обслуживания 4 900 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 100 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 100 €
- бонусная программа
- Visa Platinum
- индивидуальный дизайн
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Google Pay / Apple Pay / Samsung Pay
- заправки
- супермаркеты
- другое
Бонусная программа "Спасибо от Сбербанка": начисление бонусов "спасибо" за каждые полные 100 руб. покупок, которые в дальнейшем можно обменивать на скидки в магазинах-партнерах Программы, а также на сайтах порталах "Впечатления", "Путешествия", "Онлайн Маркет" из расчета 1 бонус= 1 руб. скидки. В зависимости от уровня привилегий в Программе клиенты могут получать больше бонусов и обменивать их на рубли:
- 0,5% за покупки по карте;
- до 20% бонусов за покупки в магазинах партнеров;
- дополнительные бонусы начисляются в зависимости от уровня привилегий в Программе;
повышенные бонусы:
- 10% на АЗС, за поездки на Gett и Яндекс.Такси (макс. 1 000 бонусов в месяц);
- 5% в кафе и ресторанах (макс. 2 000 бонусов в месяц);
- 1,5% за покупки в супермаркетах
общая сумма повышенных бонусов в месяц - не более 5 000, далее бонусы продолжают начисляться по базовой ставке 0,5%
срок действия бонусов - 3 года, если бонусы не были использованы в течение 36 месяцев и более с даты их начисления, они аннулируются
0%
0% / 0,5% от суммы превышения суточного лимита
1%, мин. 100 руб.
1%, мин. 150 руб.
0%
0% / 0,5% от суммы превышения суточного лимита
1%, мин. 3 долл.
1%, мин. 5 долл.
0%
0% / 0,5% от суммы превышения суточного лимита
1%, мин. 3 евро
1%, мин. 5 евро
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. (эквивалент) за операцию;
- экстренная выдача наличных за рубежом - бесплатно;
- СМС-информирование - бесплатно
- постоянная
- постоянная
- невысокая комиссия за снятие наличных в сторонних устройствах;
- бесплатное СМС-информирование;
- наличие бонусной программы
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
- Сайт
- www.sberbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 555-55-50 — единая справочная служба900 — для бесплатных звонков абонентов сотовых операторов МТС, Билайн и Мегафон из всех регионов России