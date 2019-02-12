ИК Банк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
myGift
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Gift
Технологические особенности
- чип
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка
не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков
не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН других банков
не предусмотрено
Дополнительная информация
- пополнение карты сумму от 300 до 15 000 рублей
Требования к держателю карты
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатный выпуск и обслуживание карты
Особые ограничения
- снятие наличных с карты не предусмотрено;
- повторное пополнение карты невозможно;
- проводить операции можно только на территории РФ
Дата актуализации
12.02.2019 12:25
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «myGift» в 2 городах России
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Справочная информация
АО «Инвестиционный Кооперативный Банк»
- Адрес
- 420043, г. Казань, ул. Вишневского, д. 24
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Казань
- Телефоны
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(843) 238-03-39