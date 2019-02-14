Обслуживание карты Тип карты Visa Classic Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи возможность привязки к Samsung Pay / Google Pay Выпуск и обслуживание 300 ₽ плата взимается единовременно за весь срок действия карты (4 года) Выпуск и обслуживание 5 $ плата взимается единовременно за весь срок действия карты (4 года) Выпуск и обслуживание 4 € плата взимается единовременно за весь срок действия карты 4 года Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 115 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 115 руб. Лимиты по операциям до 60 000 рублей в день, до 1 000 000 рублей в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 долл. Лимиты по операциям до 2 000 долл. в день, до 30 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 3 евро Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 3 евро Лимиты по операциям до 1 500 евро в день, до 25 000 евро в месяц Дополнительная информация запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 15 руб. / 0,5 долл. / 0,4 евро;

штраф за технический овердрафт - 30% годовых в рублях, 20% в долларах и евро от суммы превышения;

СМС-информирование - 60 руб. / 1,8 долл./ 1,4 евро в месяц;

смена ПИН-кода в банкоматах банка - 50 руб.;

доставка карты для экстренной замены за пределами Челябинской области - 3 000 руб./ 85 долл. / 65 евро Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты;

возможна экстренная доставка карты Дата актуализации 14.02.2019 09:43 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.