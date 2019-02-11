2 175 - 3 900 ₽

со 2-го года: 2 100-3 600 руб.; стоимость обслуживания включает в себя стоимость пакета услуг 75 руб. ежемесячно или 300 руб. в год и стоимость карты 125 руб. ежемесячно или 1 500 руб. в год; при среднедневном остатке по карте исреднемесячном объеме трат по карте не менее 10 000 руб. за предыдущий период плата за пакет услуг не взимается; дополнительно взимается 600 руб. в год или 50 руб. в месяц- стоимость услуги по начислению процентов на остаток в размере 3% годовых, 1 200 руб. в год или 100 руб. в месяц - стоимость услуги по начислению процентов на остаток в размере 5% годовых; при выпуске карты с индивидуальным дизайном взимается комиссия 300 руб.