Алмазэргиэнбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
JCB Gold
JCB Gold — Алмазэргиэнбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 900 ₽
- cash back до 1%
- стоимость обслуживания 25 $
- cash back до 1%
- стоимость обслуживания 25 €
- cash back до 1%
Обслуживание карты
Тип карты
- JCB Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Cash Back
от 0,5 до 1%
- 0,5% начисляется от суммы покупок в категориях "АЗС" на территории РФ, "Супермаркеты и продуктовые магазины";
- 1% начисляется в остальных категориях на территории РФ;
- 1% начисляется от суммы покупок, совершенных за пределами РФ;*макс. - 10 000 руб./ 150 долл./ 150 евро в месяц
Выпуск и обслуживание
900 ₽
со 2-го года: 1 800 руб.
Выпуск и обслуживание
25 $
со 2-го года: 40 долл.
Выпуск и обслуживание
25 €
со 2-го года: 40 евро
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - при снятии не более 2 000 000 руб. за месяц
- 5% от суммы - при снятие свыше 2 000 00 руб. за месяц
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - при снятии не более 2 000 000 руб. за месяц
- 5% от суммы - при снятие свыше 2 000 00 руб. за месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - при снятии не более 35 000 руб. за месяц
- 1%, мин. 120 руб. - при снятии свыше 35 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - при снятии не более 35 000 руб. за месяц
- 1%, мин. 120 руб. - при снятии свыше 35 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - при снятии не более 2 000 000 руб. за месяц
- 5% от суммы - при снятие свыше 2 000 00 руб. за месяц (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - при снятии не более 2 000 000 руб. за месяц
- 5% от суммы - при снятии свыше 2 000 00 руб. за месяц (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - при снятии не более 500 долл. за месяц
- 1%, мин. 5 долл. - при снятии свыше 500 долл.
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - при снятии не более 500 долл. за месяц
- 1%, мин. 5 долл. - при снятии свыше 500 долл.
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - при снятии не более 1 000 000 руб. за месяц
- 5% от суммы - при снятие свыше 1 000 00 руб. за месяц (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - при снятии не более 1 000 000 руб. за месяц
- 5% от суммы - при снятие свыше 1 000 00 руб. за месяц (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0% - при снятии не более 500 евро за месяц
- 1%, мин. 5 евро. - при снятии свыше 500 евро
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0% - при снятии не более 500 евро за месяц
- 1%, мин. 5 евро. - при снятии свыше 500 евро
Дополнительная информация
- плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;
- смена ПИН-кода в банкоматах - 50 руб. / 2 долл. / 2 евро, в офисе банка - 150 руб. / 5 долл. / 5 евро;
- конвертация - 1% от суммы;
- стоимость СМС-информирования - 55 руб.в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- невысокая стоимость обслуживания карты
Дата актуализации
05.02.2019 11:36
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «JCB Gold» в 19 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
- Адрес
- 677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
- Сайт
- www.albank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Якутск
- Телефоны
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(4112) 34-36-62