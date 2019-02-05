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JCB Gold

JCB Gold — Алмазэргиэнбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 900 ₽
  • cash back до 1%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • JCB Gold
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
Cash Back
от 0,5 до 1%
  • 0,5% начисляется от суммы покупок в категориях "АЗС" на территории РФ, "Супермаркеты и продуктовые магазины";
  • 1% начисляется в остальных категориях на территории РФ;
  • 1% начисляется от суммы покупок, совершенных за пределами РФ;*макс. - 10 000 руб./ 150 долл./ 150 евро в месяц
Выпуск и обслуживание
900 ₽

со 2-го года: 1 800 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0% - при снятии не более 2 000 000 руб. за месяц
  • 5% от суммы - при снятие свыше 2 000 00 руб. за месяц
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0% - при снятии не более 2 000 000 руб. за месяц
  • 5% от суммы - при снятие свыше 2 000 00 руб. за месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - при снятии не более 35 000 руб. за месяц
  • 1%, мин. 120 руб. - при снятии свыше 35 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% - при снятии не более 35 000 руб. за месяц
  • 1%, мин. 120 руб. - при снятии свыше 35 000 руб.
Дополнительная информация
  • плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;
  • смена ПИН-кода в банкоматах - 50 руб. / 2 долл. / 2 евро, в офисе банка - 150 руб. / 5 долл. / 5 евро;
  • конвертация - 1% от суммы;
  • стоимость СМС-информирования - 55 руб.в месяц
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • невысокая стоимость обслуживания карты
Дата актуализации
05.02.2019 11:36
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «JCB Gold» в 19 городах России
2 585
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Справочная информация
АО «Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк»
Адрес
677000, г. Якутск, проспект Ленина, д. 1
Сайт
www.albank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Якутск
Отделения 7
Банкоматы 70
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Телефоны
(4112) 34-36-62