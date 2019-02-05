Обслуживание карты Тип карты JCB Gold Технологические особенности технология 3D Secure

чип Cash Back от 0,5 до 1% 0,5% начисляется от суммы покупок в категориях "АЗС" на территории РФ, "Супермаркеты и продуктовые магазины";

1% начисляется в остальных категориях на территории РФ;

1% начисляется от суммы покупок, совершенных за пределами РФ;*макс. - 10 000 руб./ 150 долл./ 150 евро в месяц Выпуск и обслуживание 900 ₽ со 2-го года: 1 800 руб. Выпуск и обслуживание 25 $ со 2-го года: 40 долл. Выпуск и обслуживание 25 € со 2-го года: 40 евро Снятие наличных в банкоматах банка 0% - при снятии не более 2 000 000 руб. за месяц

5% от суммы - при снятие свыше 2 000 00 руб. за месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% - при снятии не более 2 000 000 руб. за месяц

5% от суммы - при снятие свыше 2 000 00 руб. за месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - при снятии не более 35 000 руб. за месяц

1%, мин. 120 руб. - при снятии свыше 35 000 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - при снятии не более 35 000 руб. за месяц

1%, мин. 120 руб. - при снятии свыше 35 000 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% - при снятии не более 2 000 000 руб. за месяц

5% от суммы - при снятие свыше 2 000 00 руб. за месяц (эквивалент) Снятие наличных в ПВН банка 0% - при снятии не более 2 000 000 руб. за месяц

5% от суммы - при снятии свыше 2 000 00 руб. за месяц (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - при снятии не более 500 долл. за месяц

1%, мин. 5 долл. - при снятии свыше 500 долл. Снятие наличных в ПВН других банков 0% - при снятии не более 500 долл. за месяц

1%, мин. 5 долл. - при снятии свыше 500 долл. Снятие наличных в банкоматах банка 0% - при снятии не более 1 000 000 руб. за месяц

5% от суммы - при снятие свыше 1 000 00 руб. за месяц (эквивалент) Снятие наличных в ПВН банка 0% - при снятии не более 1 000 000 руб. за месяц

5% от суммы - при снятие свыше 1 000 00 руб. за месяц (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - при снятии не более 500 евро за месяц

1%, мин. 5 евро. - при снятии свыше 500 евро Снятие наличных в ПВН других банков 0% - при снятии не более 500 евро за месяц

1%, мин. 5 евро. - при снятии свыше 500 евро Дополнительная информация плата за неразрешенный овердрафт - 73% годовых;

смена ПИН-кода в банкоматах - 50 руб. / 2 долл. / 2 евро, в офисе банка - 150 руб. / 5 долл. / 5 евро;

конвертация - 1% от суммы;

стоимость СМС-информирования - 55 руб.в месяц Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

невысокая стоимость обслуживания карты Дата актуализации 05.02.2019 11:36 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.