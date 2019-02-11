Мудрец Gold
- стоимость обслуживания от 1 850 до 6 000 ₽
- cash back до 5%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 28 до 91 $
- cash back до 5%
- стоимость обслуживания от 25 до 81 €
- cash back до 5%
- Visa Gold
- индивидуальный дизайн
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- 1% от покупок в любых торгово-сервисных предприятиях или 5% от покупок в выбранной категории торгово-сервисных предприятий;
- макс. - 1 500 руб. в мес.
со 2-го года: 1 500-5 700 руб.; стоимость обслуживания включает в себя стоимость пакета услуг 350 руб. ежемесячно или 3 000 руб. в год и стоимость карты 125 руб. ежемесячно или 1 500 руб. в год; при среднедневном остатке по карте исреднемесячном объеме трат по карте не менее 50 000 руб. за предыдущий период плата за пакет услуг не взимается; при выпуске карты с индивидуальным дизайном дополнительно взимается 300 руб.
со 2-го года: 1 500-5 700 руб. (эквивалент); стоимость обслуживания включает в себя стоимость пакета услуг 350 руб. ежемесячно или 3 000 руб. в год и стоимость карты 125 руб. ежемесячно или 1 500 руб. в год; при среднедневном остатке по карте и среднемесячном объеме трат по карте не менее 50 000 руб. за предыдущий период плата за пакет услуг не взимается, при выпуске карты с индивидуальным дизайном дополнительно взимается 300 руб.;
стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ
со 2-го года: 1 500-5 700 руб. (эквивалент); стоимость обслуживания включает в себя стоимость пакета услуг 350 руб. ежемесячно или 3 000 руб. в год и стоимость карты 125 руб. ежемесячно или 1 500 руб. в год; при среднедневном остатке по карте и среднемесячном объеме трат по карте не менее 50 000 руб. за предыдущий период плата за пакет услуг не взимается,при выпуске карты с индивидуальным дизайном дополнительно взимается 300 руб.;
стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ
0%
0%
- 0% - на территории РФ
- 1%, мин. 250 руб. - вне территории РФ
- 0% - на территории РФ
- 1%, мин. 250 руб. - вне территории РФ
0%
0%
- 0% - на территории РФ
- 1%, мин. 250 руб. - вне территории РФ (эквивалент)
- 0% - на территории РФ
- 1%, мин. 250 руб. - вне территории РФ (эквивалент)
0%
0%
- 0% - на территории РФ
- 1%, мин. 250 руб. - вне территории РФ (эквивалент)
- 0% - на территории РФ
- 1%, мин. 250 руб. - вне территории РФ (эквивалент)
- СМС-информирование - бесплатно;
- личный банковский сейф для хранения ценностей - скидка 50%;
- 5 переводов в месяц в сторонние банки - бесплатно;
- бесплатно предоставляется 2 дополнительные карты;
- конвертация по курсу ЦБ + 2% от суммы;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 20 руб. (эквивалент) за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых
- не требуется
- не требуется
- наличие cash back;
- бесплатное СМС-информирование;
- начисление процентов на остаток собственных средств;
- отсутствие комиссии за снятие наличных в сторонних банках на территории РФ;
- индивидуальный дизайн
- российский рубль
- доллар США
- евро
- Адрес
- 198013, г. Санкт-Петербург, ул. Рузовская, д. 16, литер А
- Сайт
- www.bankorange.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Санкт-Петербург
- Телефоны
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8 800 500-80-88 — единая справочная служба