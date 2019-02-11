28 - 91 $

со 2-го года: 1 500-5 700 руб. (эквивалент); стоимость обслуживания включает в себя стоимость пакета услуг 350 руб. ежемесячно или 3 000 руб. в год и стоимость карты 125 руб. ежемесячно или 1 500 руб. в год; при среднедневном остатке по карте и среднемесячном объеме трат по карте не менее 50 000 руб. за предыдущий период плата за пакет услуг не взимается, при выпуске карты с индивидуальным дизайном дополнительно взимается 300 руб.;

стоимость 1-го года указана в эквиваленте по курсу ЦБ