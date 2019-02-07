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Всероссийский Банк Развития Регионов, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка

BP Club

Mastercard Prepaid «BP Club» — Всероссийский Банк Развития Регионов
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • бонусная программа
  • предоплаченная карта
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Prepaid
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • возможна привязка карты к Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay
Бонусы
  • заправки

программа лояльности BP Club: начисление бонусных баллов за оплату на заправках ВР согласно статусам участников Green, Gold, Platinum - 1/2/3 балла соответственно за 100 руб. (1 балл = 1 рубль), срок действия баллов - 36 месяцев с момента их начисления, оплатить баллами можно до 100% стоимости покупки;

  • 2/4/6 балла за покупку товаров в магазине МАЗК ВР на 100 руб.;

  • 1 балл за 200 руб. независимо от статуса по безналичной оплате в любом месте приема карт Mastercard;

  • 100 баллов за прохождение банковской идентификации;

  • дополнительные баллы за покупки у партнеров программы

Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

5%, мин. 200 руб.

Снятие наличных в ПВН банка

5%, мин. 200 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

5%, мин. 200 руб.

Снятие наличных в ПВН других банков

5%, мин. 200 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 5 000 руб. в день, до 40 000 руб. в месяц; общая сумма операций: 40 000 руб. в месяц (без прохождения идентификации), 200 000 руб. в месяц (при прохождении упрощенной идентификации), 600 000 руб. в месяц (при прохождении полной идентификации), установка индивидуальных лимитов активности при прохождении идентификации - бесплатно
Дополнительная информация
  • платежный лимит - до 600 000 руб.;
  • перевыпуск карты не осуществляется;
  • конвертация - по курсу банка (данная операция не предусмотрена без прохождения идентификации);
  • СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах и терминалах Дальневосточного Банка)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатные выпуск и обслуживание карты;
  • наличие бонусной программы
Минусы
  • дорогое СМС-информирование;
  • высокая комиссия за получение наличных
Дата актуализации
07.02.2019 10:43
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «BP Club» в 48 городах России
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Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
Адрес
129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Сайт
www.vbrr.ru
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Телефоны
8 800 700-03-49 — контакт-центр