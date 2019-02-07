Всероссийский Банк Развития Регионов, предоплаченная карта Все дебетовые карты банка
BP Club
Mastercard Prepaid «BP Club» — Всероссийский Банк Развития Регионов
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- бонусная программа
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Prepaid
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- возможна привязка карты к Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay
Бонусы
- заправки
программа лояльности BP Club: начисление бонусных баллов за оплату на заправках ВР согласно статусам участников Green, Gold, Platinum - 1/2/3 балла соответственно за 100 руб. (1 балл = 1 рубль), срок действия баллов - 36 месяцев с момента их начисления, оплатить баллами можно до 100% стоимости покупки;
2/4/6 балла за покупку товаров в магазине МАЗК ВР на 100 руб.;
1 балл за 200 руб. независимо от статуса по безналичной оплате в любом месте приема карт Mastercard;
100 баллов за прохождение банковской идентификации;
дополнительные баллы за покупки у партнеров программы
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
5%, мин. 200 руб.
Снятие наличных в ПВН банка
5%, мин. 200 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
5%, мин. 200 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
5%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 5 000 руб. в день, до 40 000 руб. в месяц; общая сумма операций: 40 000 руб. в месяц (без прохождения идентификации), 200 000 руб. в месяц (при прохождении упрощенной идентификации), 600 000 руб. в месяц (при прохождении полной идентификации), установка индивидуальных лимитов активности при прохождении идентификации - бесплатно
Дополнительная информация
- платежный лимит - до 600 000 руб.;
- перевыпуск карты не осуществляется;
- конвертация - по курсу банка (данная операция не предусмотрена без прохождения идентификации);
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах и терминалах Дальневосточного Банка)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные выпуск и обслуживание карты;
- наличие бонусной программы
Минусы
- дорогое СМС-информирование;
- высокая комиссия за получение наличных
Дата актуализации
07.02.2019 10:43
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «BP Club» в 48 городах России
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Справочная информация
АО «Всероссийский банк развития регионов»
- Адрес
- 129594, г. Москва, ул. Сущевский вал, д. 65, корп. 1
- Сайт
- www.vbrr.ru
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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8 800 700-03-49 — контакт-центр