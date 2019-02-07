Обслуживание карты Тип карты Mastercard Prepaid Технологические особенности технология 3D Secure

чип возможна привязка карты к Samsung Pay / Apple Pay / Google Pay Бонусы заправки программа лояльности BP Club: начисление бонусных баллов за оплату на заправках ВР согласно статусам участников Green, Gold, Platinum - 1/2/3 балла соответственно за 100 руб. (1 балл = 1 рубль), срок действия баллов - 36 месяцев с момента их начисления, оплатить баллами можно до 100% стоимости покупки; 2/4/6 балла за покупку товаров в магазине МАЗК ВР на 100 руб.;

1 балл за 200 руб. независимо от статуса по безналичной оплате в любом месте приема карт Mastercard;

100 баллов за прохождение банковской идентификации;

дополнительные баллы за покупки у партнеров программы Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 5%, мин. 200 руб. Снятие наличных в ПВН банка 5%, мин. 200 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 5%, мин. 200 руб. Снятие наличных в ПВН других банков 5%, мин. 200 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 5 000 руб. в день, до 40 000 руб. в месяц; общая сумма операций: 40 000 руб. в месяц (без прохождения идентификации), 200 000 руб. в месяц (при прохождении упрощенной идентификации), 600 000 руб. в месяц (при прохождении полной идентификации), установка индивидуальных лимитов активности при прохождении идентификации - бесплатно Дополнительная информация платежный лимит - до 600 000 руб.;

перевыпуск карты не осуществляется;

конвертация - по курсу банка (данная операция не предусмотрена без прохождения идентификации);

СМС-информирование - 60 руб. в месяц;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах и терминалах Дальневосточного Банка) Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатные выпуск и обслуживание карты;

наличие бонусной программы Минусы дорогое СМС-информирование;

высокая комиссия за получение наличных Дата актуализации 07.02.2019 10:43 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.