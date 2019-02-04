Райффайзенбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Buy&Fly
Mastercard World «Карта Buy&Fly» — Райффайзенбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 3 588 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
- Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
- для путешествий
начисление бонусных миль за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на услуги для путешественников (авиабилеты, ж/д билеты, заказ трансфера или бронирование отеля), представленные на сайте программы:
- 1 миля за каждые 100 руб. покупок;
- 4 мили за 100 руб. покупок при общей сумме покупок от 75 000 руб. в месяц;
- макс. 240 000 миль в год, срок действия миль - 36 месяцев
Выпуск и обслуживание
3 588 ₽
комиссия взимается ежемесячно в размере 299 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0,7%, мин. 300 руб.
Снятие наличных в банкоматах других банков
1% , мин. 100 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров)
Снятие наличных в ПВН других банков
1% , мин. 100 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц; на все виды операций: до 6 000 000 руб. в день
Дополнительная информация
- экстренная выдача наличных за рубежом - бесплатно;
- комиссия за конвертацию - 1,65% от суммы операции, совершенных за рубежом;
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц, начиная с 2-го месяца
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бонусная программа;
- крупные лимиты на снятие наличных в день/месяц
Минусы
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка;
- высокая стоимость обслуживания
Особые ограничения
- бесплатная доставка
Дата актуализации
04.02.2019 11:36
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Buy&Fly» в 50 городах России
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
- Адрес
- 129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
- Сайт
- www.raiffeisen.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 721-99-00