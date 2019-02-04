Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay Бонусы для путешествий начисление бонусных миль за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на услуги для путешественников (авиабилеты, ж/д билеты, заказ трансфера или бронирование отеля), представленные на сайте программы: 1 миля за каждые 100 руб. покупок;

4 мили за 100 руб. покупок при общей сумме покупок от 75 000 руб. в месяц;

макс. 240 000 миль в год, срок действия миль - 36 месяцев Выпуск и обслуживание 3 588 ₽ комиссия взимается ежемесячно в размере 299 руб. Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,7%, мин. 300 руб. Снятие наличных в банкоматах других банков 1% , мин. 100 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров) Снятие наличных в ПВН других банков 1% , мин. 100 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц; на все виды операций: до 6 000 000 руб. в день Дополнительная информация экстренная выдача наличных за рубежом - бесплатно;

комиссия за конвертацию - 1,65% от суммы операции, совершенных за рубежом;

СМС-информирование - 60 руб. в месяц, начиная с 2-го месяца Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бонусная программа;

крупные лимиты на снятие наличных в день/месяц Минусы наличие комиссии за снятие в ПВН банка;

высокая стоимость обслуживания Особые ограничения бесплатная доставка Дата актуализации 04.02.2019 11:36 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.