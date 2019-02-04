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Райффайзенбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Buy&Fly

Mastercard World «Карта Buy&Fly» — Райффайзенбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 3 588 ₽
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Apple Pay / Samsung Pay / Google Pay
Бонусы
  • для путешествий

начисление бонусных миль за покупки по карте, которые в дальнейшем можно обменять на услуги для путешественников (авиабилеты, ж/д билеты, заказ трансфера или бронирование отеля), представленные на сайте программы:

  • 1 миля за каждые 100 руб. покупок;
  • 4 мили за 100 руб. покупок при общей сумме покупок от 75 000 руб. в месяц;
  • макс. 240 000 миль в год, срок действия миль - 36 месяцев
Выпуск и обслуживание
3 588 ₽

комиссия взимается ежемесячно в размере 299 руб.

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка

0,7%, мин. 300 руб.

Снятие наличных в банкоматах других банков

1% , мин. 100 руб. (0% в банкоматах банков-партнеров)

Снятие наличных в ПВН других банков

1% , мин. 100 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 2 000 000 руб. в месяц; на все виды операций: до 6 000 000 руб. в день
Дополнительная информация
  • экстренная выдача наличных за рубежом - бесплатно;
  • комиссия за конвертацию - 1,65% от суммы операции, совершенных за рубежом;
  • СМС-информирование - 60 руб. в месяц, начиная с 2-го месяца
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бонусная программа;
  • крупные лимиты на снятие наличных в день/месяц
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в ПВН банка;
  • высокая стоимость обслуживания
Особые ограничения
  • бесплатная доставка
Дата актуализации
04.02.2019 11:36
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Buy&Fly» в 50 городах России
2 280
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Справочная информация
АО «Райффайзенбанк»
Адрес
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1
Сайт
www.raiffeisen.ru
Отделения и банкоматы
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Телефоны
(495) 721-99-00