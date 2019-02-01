Обслуживание карты Тип карты Visa Platinum Технологические особенности моментальная выдача карты

технология 3D Secure

чип возможность привязки к Samsung Pay / Google Pay Cash Back 1,5% начисляется при покупках от 50 000 руб. в месяц, макс. 2 000 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете проценты начисляются на остаток до 300 000 руб. в рамках акции до 30 апреля 2019 7,5% Выпуск и обслуживание 999 ₽ взимается за весь срок действия - 5 лет Снятие наличных в банкоматах банка 0% при снятии до 400 000 руб. в месяц

5% - свыше 400 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% при снятии до 400 000 руб. в месяц

5% - свыше 400 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 100 руб. при снятии до 400 000 руб. в месяц

6%, мин. 100 руб. - свыше 400 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 100 руб. при снятии до 400 000 руб. в месяц

6%, мин. 100 руб. - свыше 400 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 49 руб. в месяц;

конвертация - по курсу банка;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 1,5 долл.;

штраф за перерасход денежных средств - 0,15% + 10 руб. в день от суммы перерасхода;

смена ПИН-кода в банкомате банка - 95 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

невысокая стоимость обслуживание карты Минусы Дата актуализации 01.02.2019 13:38 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.