Сургутнефтегазбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Тариф Персональный Mastercard Gold
MasterCard Gold «PayPass» — Сургутнефтегазбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 400 ₽
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 9 $
- бонусная программа
- стоимость обслуживания 8 €
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard Gold
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Бонусы
- другое
начисление СНГБ-бонусов за покупки по карте, которые в последующем могут быть конвертированы в денежные средства; начисленные СНГБ-бонусы становятся доступными для конвертации и зачисления на картсчет, если достигнут минимальный порог - 500 СНГБ-бонусов, при сроке действия бонусов - 1 год 1 СНГБ-бонус=1 рублю при сумме бонусов равной 2 000, при сроке действия бонусов - 1,5 года 1 СНГБ-бонус=1 рублю при сумме бонусов равной 2 500; начисление бонусов:
- 5% от операций за оплату товара в магазинах сувениров/подарков, в торговле по почте/телефону, за оплату аренды авто, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;
- 2% от операций за оплату авиа и ж/д билетов, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;
- 1,5% от суммы совершенной операции за оплату топлива (бензина, газа), но не более 1 000 СНГБ-бонусов в месяц;
- 1% от оплаты услуг проживания в гостиницах, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;
- 0,55% от суммы всех других операций, но не более 3 000 СНГБ-бонусов в месяц;
клиенты имеют возможность осуществить смену категории не более 1 раза в календарный месяц на следующих условиях:
- 3% от операций за оплату топлива (макс. - 1 000 СНГБ-бонусов в месяц) или за оплату авиа/жд билетов (макс. - 3 000 СНГБ-бонусов в месяц);
- 7% при при выборе категории "Именинник", макс. 3 000 бонусов в месяц;
- 0,55% от все покупок, но не более 3 000 бонусов в месяц
Выпуск и обслуживание
400 ₽
Выпуск и обслуживание
9 $
600 руб. (эквивалент)
Выпуск и обслуживание
8 €
600 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - до 300 000 рублей в сутки
- 5% - свыше 300 тыс. рублей в сутки
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - до 300 000 рублей в сутки
- 5% - свыше 300 тыс. рублей в сутки
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1% + 75 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 210 руб.
Лимиты по операциям
до 300 тыс. руб. в сутки
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - до 10 000 долл. в сутки
- 5% - свыше 10 000 долл. в сутки
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - до 10 000 долл. в сутки
- 5% - свыше 10 000 долл. в сутки
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1% + 75 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 210 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
до 10 000 долл. в сутки
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% - до 8 000 евро в сутки
- 5% - свыше 8 000 евро в сутки
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% - до 8 000 евро в сутки
- 5% - свыше 8 000 евро в сутки
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1% + 75 руб. (эквивалент)
Снятие наличных в ПВН других банков
2%, мин. 210 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
до 8 000 евро в сутки
Дополнительная информация
- блокировка карты - 300 руб.;
- СМС-информирование - 70 руб. в месяц;
- конвертация по курсу ЦБ+2% от суммы;
- запрос баланса в устройствах других банков - 55 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- невысокая стоимость обслуживания карты;
- возможность отмены платы за обслуживание при выполнении требований об обороте;
- невысокая комиссия за снятие в банкоматах сторонних банков
Минусы
- крупная комиссия за СМС-информирование
Дата актуализации
14.02.2019 12:41
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Тариф Персональный Mastercard Gold» в 11 городах России
Справочная информация
АО «Сургутнефтегазбанк»
- Адрес
- 628400, Ханты-Мансийский АО — Югра, г. Сургут, ул. Кукуевицкого, д. 19
- ОГРН
- 1028600001792
- Отделения и банкоматы
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- Телефоны
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(3462) 39-88-88 — информационно-справочная служба