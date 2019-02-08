Московский Областной Банк, предоплаченная карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир
Подарочная
Мир «Подарочная» — Московский Областной Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 85 ₽
- предоплаченная карта
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
Выпуск и обслуживание
85 ₽
за выпуск карты
Снятие наличных в банкоматах банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН банка
услуга не предоставляется
Снятие наличных в банкоматах других банков
услуга не предоставляется
Снятие наличных в ПВН других банков
услуга не предоставляется
Дополнительная информация
- номинал карты - от 500 до 10 000 руб.;
- пополнение не предусмотрено
Требования к держателю карты
Возраст
от 14 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Особые ограничения
- снятие наличных по карте не предусмотрено
Дата актуализации
08.02.2019 12:36
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Подарочная» в 41 городе России
Справочная информация
ПАО «Московский Областной Банк»
- Адрес
- 107023, г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 32, стр. 1
- Сайт
- www.mosoblbank.ru
- Отделения и банкоматы
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8 800 200-14-15 — единая справочная служба