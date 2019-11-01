Дебетовая карта Премиальная Infinite в Инбанке

Visa Infinite «Private Banking» — Инбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 10 000 до 12 000 ₽
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Валюта счета:
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Visa Infinite
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Выпуск и годовое обслуживание
10 000 - 12 000 ₽
  • 6 000 руб. - за открытие счета
  • 1 000 руб. - за ведение счета ежемесячно
  • 10 000 руб. - единовременно за выпуск карты сроком на 1 год
  • 20 000 руб. - единовременно за выпуск карты сроком на 3 года; * бесплатно - комиссия, за обслуживание карты, не взимается при условии размещения денежных средств на сумму от 10 000 000 руб.
Снятие наличных в банкоматах банка

не предусмотрено
Снятие наличных в ПВН банка

не предусмотрено
Снятие наличных в банкоматах других банков

0% - до 750 тыс. руб., свыше 0,5%
Снятие наличных в ПВН других банков

0% - до 750 тыс. руб., свыше 0,5%
Лимиты по операциям месячный лимит расходов - до 7 млн руб., общий лимит расходов - до 1 000 000 руб. в день, сумма операций без предъявления карты в день (оплата через Интернет, по телефону/почте) - 200 000 руб.
Дополнительная информация
  • комиссия по техническому овердрафту - 109,5% годовых;
  • запрос баланса в банкоматах сторонних банков - 15 руб., в банкоматах группы "Открытие" - бесплатно;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • конвертация - по курсу банка;
  • скидки,привилегии от платежной системы;
  • премиальный консьерж-сервис Aspire Lifestyles;
  • страховая программа для выезжающих за рубежс покрытием до 7,5 миллионов рублей и пакет привилегий для путешествующих
Дата актуализации 01.11.2019 16:39
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Дата актуализации 01.11.2019 16:39
Плюсы
  • бесплатное снятие в банкоматах/ПВН группы "Открытие"/ сторонних банков до 750 тыс. руб.;
  • премиальный консьерж-сервис Aspire Lifestyles;
  • страховая программа для выезжающих за рубеж;
Минусы
  • высокая стоимость обслуживания карты;
  • взимание платы за открытие и ведение счета дополнительно к стоимости выпуска карты;
  • отсутствие собственных банкоматов банка
Особые ограничения
  • карта выпускается в рамках тарифного плана "Private Banking";
  • плата за обслуживание карты взимается единовременно за весь срок ее действия – 3 года
Дата актуализации 01.11.2019 16:39
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Премиальная Infinite» в 2 городах России
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Справочная информация
ООО «Инбанк»
Адрес
115184, г. Москва, Старый Толмачёвский пер., д. 5
ОГРН
1025600001668
Сайт
www.in-bank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 1
Банкоматы 0
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 555-22-65 — единая справочная служба

Дебетовая карта "Премиальная Infinite"


Дебетовая карта — чрезвычайно популярный карточный продукт в Российской Федерации. В данной статье рассмотрены характеристики, некоторые разновидности карточек и способы их получения.

Что это такое

Карта Премиальная Infinite Инбанка предназначена для хранения собственных сбережений, получения переводов, оплаты приобретений в торговых точках, онлайн-магазинах и т. д. Их также применяют для регулярного перечисления разнообразных выплат (зарплаты, пенсии, стипендии).

Этот инструмент считается своеобразным электронным кошельком: по факту все деньги, принадлежащие человеку, размещены на счете в банке, но такая карточка предоставляет круглосуточный доступ к нему.

Это дает возможность защитить накопления от утраты — потеряв пластик, его держатель больше ничего не лишится.

Как заказать

Чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь паспорт, по которому и будет осуществляться оформление. В нем также должен быть проставлен штамп о регистрации по месту проживания в стране.

Дебетовый пластик доступен тем, кому уже исполнилось 14 лет.

Заказ делается одним из двух способов:

  • в любом из банковских отделений при обращении к сотруднику;
  • заполнением онлайн-заявки с указанием в ней типа карточки и офиса, из которого будет удобно ее забрать.

Для обращения стоит выбирать филиал, в который действительно можно быстро добраться, чтобы впоследствии затраты времени и усилий максимально сократились.

Перечень обязательных документов:

  • паспорт соискателя;
  • заполненная анкета.

По окончании оформления клиент также подписывает заключенный договор. Если этим занимается другой человек, он должен иметь нотариально заверенную доверенность.

На изготовление Премиальная Infinite карты Инбанка уйдет не больше двух недель. Статус заказа, местонахождение и дату доставки обычно можно посмотреть в официальном приложении ФО.

Об особенностях

Чем описываемый продукт хорош:

  • компактностью;
  • возможностью сэкономить время его владельца;
  • скоростью получения денег;
  • круглосуточным обслуживанием;
  • надежностью и безопасностью;
  • оформлением страхования;
  • многофункциональностью (возможна не только оплата, но и переводы, погашение задолженностей и т. д.);
  • возможностью накопления;
  • получением приятных льгот и бонусов.

Использование

Оплачивать покупки карточкой очень легко:

  • в интернете достаточно ввести в форму реквизиты;
  • в торговых точках пластик вставляется или прикладывается к терминалу, а оплата подтверждается вводом ПИН-кода.

Если товары стоят меньше 1000 рублей, код не нужен.

Пополняется счет в банкоматах, кассах, через «Личный кабинет», «Мобильный банк» или СМС-сообщения. Снимаются деньги тоже просто — для этого можно обращаться даже в кассы дочерних ФО.

Чтобы сделать безошибочный выбор и заключить выгодную сделку с компанией, при подборе подходящей Премиальная Infinite карты по условиям и параметрам следует пользоваться сайтом Banki.ru. Наш сервис позволит посетителю изучить абсолютно все, что касается привлекшего его продукта, даже новостные материалы, прежде чем он подаст заявку. Здесь можно узнать, какое предложение в точности соответствует предпочтениям, требованиям и стилю жизни соискателя. Только после этого стоит нажимать кнопку «Онлайн-заявка».

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