



Дебетовая карта — чрезвычайно популярный карточный продукт в Российской Федерации. В данной статье рассмотрены характеристики, некоторые разновидности карточек и способы их получения.

Что это такое

Карта Премиальная Infinite Инбанка предназначена для хранения собственных сбережений, получения переводов, оплаты приобретений в торговых точках, онлайн-магазинах и т. д. Их также применяют для регулярного перечисления разнообразных выплат (зарплаты, пенсии, стипендии).

Этот инструмент считается своеобразным электронным кошельком: по факту все деньги, принадлежащие человеку, размещены на счете в банке, но такая карточка предоставляет круглосуточный доступ к нему.

Это дает возможность защитить накопления от утраты — потеряв пластик, его держатель больше ничего не лишится.

Как заказать

Чтобы воспользоваться услугой, нужно иметь паспорт, по которому и будет осуществляться оформление. В нем также должен быть проставлен штамп о регистрации по месту проживания в стране.

Дебетовый пластик доступен тем, кому уже исполнилось 14 лет.

Заказ делается одним из двух способов:

в любом из банковских отделений при обращении к сотруднику;

заполнением онлайн-заявки с указанием в ней типа карточки и офиса, из которого будет удобно ее забрать.

Для обращения стоит выбирать филиал, в который действительно можно быстро добраться, чтобы впоследствии затраты времени и усилий максимально сократились.

Перечень обязательных документов:

паспорт соискателя;

заполненная анкета.

По окончании оформления клиент также подписывает заключенный договор. Если этим занимается другой человек, он должен иметь нотариально заверенную доверенность.

На изготовление Премиальная Infinite карты Инбанка уйдет не больше двух недель. Статус заказа, местонахождение и дату доставки обычно можно посмотреть в официальном приложении ФО.

Об особенностях

Чем описываемый продукт хорош:

компактностью;

возможностью сэкономить время его владельца;

скоростью получения денег;

круглосуточным обслуживанием;

надежностью и безопасностью;

оформлением страхования;

многофункциональностью (возможна не только оплата, но и переводы, погашение задолженностей и т. д.);

возможностью накопления;

получением приятных льгот и бонусов.

Использование

Оплачивать покупки карточкой очень легко:

в интернете достаточно ввести в форму реквизиты;

в торговых точках пластик вставляется или прикладывается к терминалу, а оплата подтверждается вводом ПИН-кода.

Если товары стоят меньше 1000 рублей, код не нужен.

Пополняется счет в банкоматах, кассах, через «Личный кабинет», «Мобильный банк» или СМС-сообщения. Снимаются деньги тоже просто — для этого можно обращаться даже в кассы дочерних ФО.

Чтобы сделать безошибочный выбор и заключить выгодную сделку с компанией, при подборе подходящей Премиальная Infinite карты по условиям и параметрам следует пользоваться сайтом Banki.ru. Наш сервис позволит посетителю изучить абсолютно все, что касается привлекшего его продукта, даже новостные материалы, прежде чем он подаст заявку. Здесь можно узнать, какое предложение в точности соответствует предпочтениям, требованиям и стилю жизни соискателя. Только после этого стоит нажимать кнопку «Онлайн-заявка».